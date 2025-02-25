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«МегаФон» переводит частоты третьего поколения в LTE

Более высокие скорости передачи данных стали доступны на мобильных устройствах жителям и гостям Хабаровска. Инженеры «МегаФона» провели рефарминг на сети третьего поколения, в результате проведенной модернизации средние скорости 4G в городе увеличились на 15%. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты развернули на базовых станциях в густонаселенных локациях среднечастотный диапазон с широкой зоной покрытия и большей емкостью сети. Воспользоваться высокоскоростным интернетом одновременно могут десятки тысяч абонентов, при этом скорость загрузки останется высокой. Рефарминг был выполнен на более чем 50 базовых станциях оператора. В Хабаровске «МегаФон» наращивает темпы отказа от частот 3G в пользу современной сети LTE. Это позволяет обеспечить для абонентов в городе более высокую и стабильную интернет-скорость в 50 Мбит/с. Вместе с тем абоненты в сети 4G могут пользоваться голосовыми вызовами по технологии VoLTE.

Улучшения коснулись всех районов Хабаровска — Индустриального, Кировского, Краснофлотского, Железнодорожного и Центрального. Высокие скорости загрузки, в том числе, стали доступны автомобилистам на Матвеевском шоссе, студентам и преподавателям Тихоокеанского государственного университета, отдыхающим в детском парке Гайдара и на набережной Амура, а также на городской площади Ленина.

«Мы наращиваем программу рефарминга и активно переводим частоты третьего поколения в стандарт LTE. Это дает более высокие скорости для наших абонентов. Полного отказа от 3G не планируется — в городе есть устройства, которые работают на этой сети. Данное мероприятие по подготовке инфраструктуры в Хабаровске планируется завершить весной, когда обычно нагрузка на базовые станции постепенно увеличивается — в город чаще приезжают жители из близлежащих поселений, стартует приемная кампания в вузы, горожане больше времени проводят в парках и уличных кафе», — отметил директор «МегаФона» в Хабаровском крае Дмитрий Оловянников.

В 2025 г. специалисты «МегаФона» также запустили в Хабаровске новые телеком-объекты с поддержкой 4G в районе улиц Редько, Шатова, Совхозной и Тимощука, Яшина и Салтыкова-Щедрина.

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