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Представлены компактные настенные станции Emsok серии WSA для системы оповещения «Антитеррор»

Компания «Эмсок» выпустила настенные станции Emsok WSA в корпусах черного цвета, которые предназначены для организации системы оповещения «Антитеррор» на небольших и средних объектах, в том числе занимающих несколько помещений или зданий. Новинка соответствует требованиям ПП РФ от 25 марта 2015 г. №272 к антитеррористической защите объектов. Настенная станция – это интегрированный блок с пультом управления, микрофоном, коммутатором линий и усилителем мощности, обеспечивающим четкое и громкое воспроизведение голосовых сообщений. Новые настенные станции Emsok подходят для построения автономных систем оповещения «Антитеррор» 3-, 4 и 5 типов, реализуют прием и передачу сигналов от ГО ЧС или Росгвардии, и могут применяться в детских садах, поликлиниках, школах и др.

Компактные настенные станции Emsok WSA для системы оповещения «Антитеррор» выделяются корпусом черного цвета, что не только указывает на назначение устройств, но и придает им строгий и современный вид. Они имеют встроенный блок управления сигналами, коммутатор, микрофон, усилитель, автоинформатор и другие компоненты, обеспечивающие автономное функционирование СОУЭ на объектах небольшого и среднего масштаба. Функциональные возможности этих компактных настенных станций включают оповещение «Антитеррор», управление процессом эвакуации, прием и трансляцию сигналов от ГО ЧС или Росгвардии, а также мониторинг линий связи. По сценарию «Антитеррор» оповещение выполняется в автоматическом режиме, по команде оператора системы безопасности или через микрофон.

В состав серии Emsok WSA входят настенные станции WSA-2124, WSA-2136 и WSA-2150, которые различаются между собой характеристиками встроенного усилителя мощности, обеспечивающего качественное и громкое оповещение «Антитеррор». Они поддерживают номинальное выходное напряжение 100 В и имеют выходную мощность 240, 360 и 500 Вт, соответственно. Эти настенные станции WSA, обеспечивающие оповещение «Антитеррор», собирают информацию о состоянии всех подключенных устройств, производят контроль линий громкоговорителей и, обнаружив неисправность, выводят информацию на дисплей, а в случае короткого замыкания или утечки тока на землю блокируют неисправные линии оповещения.

В базовой комплектации настенная станция серии «Антитеррор» позволяет создать автономную систему оповещения 3 типа на 6 линий без применения дополнительных устройств. При этом количество линий можно увеличить с 6 до 64 с помощью модулей расширения Emsok серии WEM, а для организации систем 4 и 5 типов требуется подключение коммутатора световых указателей. Алгоритмы и приоритеты работы световых указателей и громкоговорителей, реализующих оповещение «Антитеррор», быстро и просто программируются с помощью интуитивно понятного ПО, входящего в комплект поставки станций. К 8 портам, предусмотренным у каждой модели WSA, возможно подключение микрофонных пультов «Антитеррор», анонсированных также в корпусах черного цвета, вызывных панелей и т.д.

Новые настенные станции Emsok WSA в корпусах черного цвета для системы оповещения «Антитеррор» уже доступны к заказу в компании «АРМО-Системы».

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