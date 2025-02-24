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МТС прокачала мобильный интернет в селе, где нашли древнее китайское зеркало

МТС усовершенствовала покрытие мобильного интернета в селе Чендек Усть-Коксинского района Республики Алтай. В результате обновления оборудования и перераспределения частот в пользу современного стандарта LTE средняя скорость мобильного интернета выросла на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в селе Чендек. Благодаря переводу радиочастот на современный стандарт LTE жители и гости Республики смогут мгновенно загружать даже «тяжелые» фото и видео.

«Чендек — малый и достаточно удаленный от региональной столицы населенный пункт. Однако для нас важно обеспечить стабильной связью и быстрым интернетом всех своих абонентов, в том числе жителей небольших сел. Сейчас мы реализуем большой проект по переводу частот не отвечающего современным запросам стандарта 3G на LTE. Например, в прошлом году благодаря этой программе мы улучшили мобильный интернет в селах Черный Ануй и Амур, а также в поселке Березовка», — сказал директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Поселок Чендек — одно из мест притяжения любителей алтайского туризма. Здесь находится живописное озеро с прозрачной водой Чендек, Чендекское ущелье, а также целебный источник Аржан. Кроме того, село известно археологическими раскопками. Древнее китайское зеркало нашли неподалеку от Чендека при раскопках могильника Булан-Кобинской культуры. Это редкая находка хуннуского времени указывает на активную торговлю алтайских кочевников с Китаем.

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