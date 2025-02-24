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Lamoda начала внедрение КЭДО VK Tech

Lamoda, ритейлер в сфере товаров из сфер моды, красоты и лайфстайла, начала внедрение системы кадрового электронного документооборота VK HR Tek. Проект охватит всех сотрудников компании.

Lamoda выбрала облачную версию VK HR Tek. Основными критериями выбора стали функциональность решения, его оптимальная стоимость и поддержка VK Tech на всех этапах работы.

Уже оцифрованы такие кадровые процессы как пребординг, прием на работу, график отпусков и оформление различных видов отсутствий, переводы, увольнения и многое другое. Сейчас в системе работает 1,2 тыс. специалистов центрального офиса компании. Полный переход на КЭДО для всех сотрудников Lamoda планируется завершить в I квартале 2025 г.

«С опорой на стратегические цели Lamoda мы искали функциональное решение с возможностью быстрого масштабирования. На этапе выбора вендора мы высоко оценили профессионализм команды VK Tech, открытость в коммуникации и готовность обсуждать возможности продукта. Для нас также важно, что VK HR Tek предоставляет широкие возможности для адаптации решения под задачи нашей компании», — сказала директор департамента по кадровому администрированию в Lamoda Екатерина Хрусталева.

«Мы понимаем важность оперативного внедрения решений, особенно для компаний с широким географическим присутствием, таких как Lamoda. Именно поэтому перевод первых сотрудников на VK HR Tek начался сразу после завершения тендера, что позволило значительно ускорить процесс. Облачная версия VK HR Tek обеспечивает гибкость и быстрое масштабирование, отвечая высоким требованиям современного бизнеса», — отметил руководитель продуктового направления HR Tech в VK Tech Михаил Юрьев.

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