«ЕвроХим» запустил цифровые решения на базе ИИ с ежегодным эффектом в сотни миллионов рублей

«ЕвроХим» продолжает развивать направление ИИ в химии и применять искусственный интеллект и машинное обучение для оптимизации своих производственных процессов. Компания запустила на своем предприятии Невинномысский Азот рекомендательные системы на базе ИИ, которые помогают нарастить выпуск высококачественных комплексных удобрений. Экономический эффект от одной из них по итогам 2024 г. составил 270 млн руб., от другой – оценивается потенциально в 80 млн руб. ежегодно. Компания продолжает совершенствовать цифровые продукты и планирует масштабировать их на другие промплощадки. Об этом CNews сообщили представители компании «Цифровые технологии и платформы».

Одна из рексистем работает на производственных линиях в цехе № 18 Невинномысского Азота. Здесь производят NPK-удобрения, которые содержат в своем составе главные элементы питания для растений – азот, фосфор и калий. Процесс производства таких удобрений сложный, поскольку предполагает смешение различных компонентов в тщательно выверенных пропорциях в строгом температурном режиме. Любые отклонения приводят к потере качества продукции. Рекомендательная система позволяет оператору в реальном времени оценить качество готовой продукции и скорректировать процесс, чтобы обеспечить соответствие продукции стандартам качества, минимизировать брак и повысить эффективность производства.

После ввода рекомендательной системы в промышленную эксплуатацию плановая выработка увеличилась на 1–4% на разных марках удобрений. Достигнут экономический эффект в 270 млн руб. в год. Рекомендательная система «ЕвроХима» отличается тем, что в нее встроены дополнительные сервисы. Например, программное решение анализирует, насколько эффективно отработал конкретный оператор свою смену с точки зрения производительности и качества готовой продукции.

«В основе программного продукта – искусственный интеллект, в который загружен большой массив исторических данных. Программа не только выдает советы оператору по компонентному составу продукции, но и оперативно сигнализирует о возможных нарушениях технологии. Если раньше оператор полагался в работе на контроль химического состава готовой продукции, который проводился раз в четыре часа, то теперь сотрудник каждую минуту видит все производственные параметры. Мы продолжаем повышать качество модели и намерены масштабировать модули цифрового советчика на другие производственные площадки», – сказал Дмитрий Чернышов, начальник управления улучшения технологических процессов «ПроТех Лаба», единого корпоративного R&D-центра «ЕвроХима». Данная рекомендательная система запатентована и является интеллектуальной собственностью «ЕвроХима».

Вторая рексистема работает в цехе «Аммиак-1В» того же предприятия. ИТ-решение помогает поддерживать оптимальные значения технологических параметров, необходимых для эффективного использования сырья и увеличения выпуска целевого продукта – аммиака. Увеличение выработки составляет до 1%, сокращение расходного коэффициента по природному газу до 0,8%, что подтверждается успешными результатами балансовых испытаний. Потенциальный экономический эффект от внедрения системы – более 80 млн руб. в год.

Рекомендательная система для цеха «Аммиак-1В» представляет собой тиражирование комплекса рекомендательных систем, разработанных для азотной производственной цепочки (аммиак, азотная кислота, карбамид) и ранее успешно внедренных на НАК «Азот». Этот комплекс уже обеспечил компании подтвержденный экономический эффект более 700 млн руб.

Команда проекта состояла из специалистов разных областей – технологов, программистов и аналитиков данных. Они создали систему, которая анализирует данные с производства, прогнозирует возможные отклонения и предлагает оптимальные решения для повышения эффективности процессов производства аммиака.

«Уникальность проекта в цехе «Аммиак-1В» – в интеграции рексистемы с запущенной ранее системой улучшенного управления технологическим процессом. Еще одна важная особенность – процесс разработки решения полностью шел на цифровой промышленной платформе «ЕвроХима», – отметил Роман Кацай, руководитель цифровизации минерально-химических производств компании «Цифровые технологии и платформы».