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«Эдит Про» зарегистрировала в Роспатенте решение для учета МТЦ

Компания «Эдит Про» (входит в группу «Борлас») получила свидетельство о государственной регистрации решения для учета материально-технических ценностей (МТЦ). Новый продукт компании внесен в Открытый реестр программ для ЭВМ Роспатента. Об этом CNews сообщили представители «Эдит Про».

Материально-технические ценности – это физические активы организации для создания продукции и ведения хозяйственной деятельности. В состав МТЦ, в частности, входит разнообразное оборудование.

Работа с ИТ-оборудованием системных администраторов «Эдит Про» до появления системы учета МТЦ была сопряжена с рядом сложностей, так как компания имеет несколько офисов и значительное количество удаленных сотрудников. Решение, созданное специалистами организации на базе платформы «1С» и внедренное в компании, упростило этот процесс.

При помощи продукта осуществляется учет и автоподбор устройств по коду номенклатуры. Решение дает сотрудникам возможность вести мониторинг новой и вышедшей из эксплуатации техники, контролировать перемещение устройств между складами, выдачу оборудования сотрудникам и списание.

Система позволяет специалистам отслеживать состояние техники, изучая документы с данными оборудования, в числе которых – информация о наличии дефектов. При необходимости пользователи корректируют оценку качества оборудования.

«Наш новый продукт выполнен в виде расширения, поэтому мы можем легко получать все необходимые обновления от «». Также решение отличает полная автономность. Еще одно важное преимущество – возможность встраивания в любую конфигурацию «1С». Мы планируем развивать систему не только для внутреннего пользования, но и предлагать Заказчикам для повышения эффективности их бизнес-процессов», – сказал заместитель руководителя управления разработки «Эдит Про» Олег Сериков.

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