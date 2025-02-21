CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в банках ИТ в госсекторе
|

В «Сбербанк Онлайн» можно восстановить пароль от «Госуслуг»

В «Сбербанк Онлайн» можно всего за пару кликов восстановить доступ к порталу «Госуслуг». Это очень удобно в случае, если пользователь, например, забыл пароль.

Сервис уже доступен владельцам Android- и iOS-устройств, а также в веб-версии «Сбербанк Онлайн». Чтобы им воспользоваться, нужно выбрать на главном экране приложения «Все сервисы» — «Госуслуги» — «Восстановить». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Петр Днепровский, директор дивизиона «Государственные продукты и сервисы» Сбербанка: «В настоящий момент есть много сервисов, которые требуют ввода пароля, в том числе и портал «Госуслуг», и не всегда клиенты могут удержать все в голове. Поэтому решили упростить им эту задачу и дать возможность легко восстановить его прямо в «Сбербанк Онлайн». Мы видим, что среди наших клиентов сервис пользуется большим спросом — на сегодняшний день более 100 тыс. человек воспользовались данной услугой».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Российские банки усилят контроль за криптовалютами с помощью специальной системы «Прозрачный блокчейн»

Илон Маск поручил готовиться лететь на Марс, а Международную космическую станцию свести с орбиты

Россия на пороге массового сокращения ИТ-сотрудников, несмотря на их дефицит. На улицу отправят джунов и тех, кто «не вписался в рынок»

В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса

Госкомпании скупили тысячи камер видеонаблюдения на 130 миллиардов. Большая часть закупок пришлась на РЖД и «Ростелеком»

При помощи тысяч специально настроенных видеокамер в Петербурге установят массовую слежку за мигрантами. На них потратят десятки миллионов рублей

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор складного смартфона HUAWEI MATE XT | ULTIMATE DESIGN с тремя дисплеями: как они это сделали?

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Показать еще

Наука

Найдена еще одна затерянная цивилизация: она исчезла из-за драматических событий и древней войны

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался
Показать еще