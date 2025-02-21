«1С-Рарус» модернизировал ERP-систему производителя спецодежды «ПрофСпецПоставка»

Казанский офис «1С-Рарус» завершил перевод компании «ПрофСпецПоставка» с «1С:Управление производственным предприятием 8» на «1С:ERP». Унифицирована маркировка продукции, упорядочены процессы нормирования сырья, оформления заказов, складского хранения. Модернизированная система обновляется два раза быстрее и соответствует актуальным требованиям законодательства. Об этом CNews сообщили представители «1С-Рарус».

ООО «ПрофСпецПоставка» производит спецодежду, средства индивидуальной защиты, обувь. Спецодежду компании используют предприятия нефтяной, химической, металлургической, строительной и других отраслей.

Ранее для автоматизации процессов регламентированного учета, закупки, продаж, складского учета и производства (по давальческой схеме) компания применяла программный продукт «1С:Управление производственным предприятием 8». Перевод на современное решение «1С:ERP Управление предприятием» помог выполнить казанский офис «1С-Рарус».

Ранее обновление системы после очередного релиза занимало 20 и более часов, сейчас это может быть реализовано в два раза быстрее. Это значительно сократило трудозатраты сотрудников ИТ-отдела и упростило поддержку ERP-системы.

В ходе перехода на современную конфигурацию «1С:ERP» выполнена миграция данных, в том числе справочника номенклатур. В новую систему перенесен расчет заработной платы и кадровый учет.

Удалось упорядочить многие процессы на производстве. Унифицирована маркировка продукции. Нормирование сырья происходит с помощью справочника «Анализ заказов покупателей»: он позволяет рассчитать, какое количество сырья необходимо для производства продукции и определить наличие материалов.

Поручения на сборку товаров для складской службы оформляются теперь на основе специального документа «Заявка на сбор груза». Упорядочен процесс оформления заказов, в связи с чем сократилось количество ручных операций. Разработаны отчеты и печатные формы, удовлетворяющие текущим потребностям бизнеса, в том числе отчеты для анализа оплаты и состояния заказов в разрезе контрагентов, договоров, заказов, даты отгрузки и номенклатуры.

Смена платформы проведена без потери качества учета, а также с соблюдением сроков составления и сдачи отчетности.

Екатерина Бирюкова, главный бухгалтер, ООО «ПрофСпецПоставка»: «Непрерывность рабочего процесса имеет для нас большое значение. Меньше, чем за год, с соблюдением сроков сдачи отчетности, мы перевели учет на платформу «1С:ERP», функционал которой решил задачи автоматизации нашего предприятия. Благодарим коллег из «1С-Рарус» за грамотный подход и выполнение работ в сжатые сроки».