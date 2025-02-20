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Теперь в МФЦ Подмосковья участники СВО могут оформить путевку на оздоровление

С 2025 г. ветераны боевых действий, участвовавшие в специальной военной операции, могут проходить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение в центрах реабилитации Социального фонда России по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Для удобства наших бойцов мы запустили новую услугу в МФЦ региона. Теперь ребята могут получить путевки в санатории в рамках полного пакета соцуслуг от социального фонда, а подать заявление можно в любом удобном МФЦ», - сказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Для того, чтобы воспользоваться услугой потребуется всего три документа: паспорт, справка, подтверждающая необходимость санаторно-курортного лечения и справка об отсутствии противопоказаний. Если по какой-то причине участник СВО не может предоставить эти справки, заявление примут и без них. В таком случае Социальный фонд России (СФР) запросит их у медицинского учреждения самостоятельно. Срок предоставления услуги составляет от 2 до 10 рабочих дней.

Оформить документы на получение путевки также можно в медицинской организации, которая выдала направление на санаторно-курортное лечение в СФР, а с 1 марта 2025 г. такая возможность появится и на Едином портале государственных услуг.

Обратиться за предоставлением данной услуги можно один раз в течение календарного года. Продолжительность санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации составляет не более 21 дня. Кроме получения путевки для участников СВО также предусмотрена компенсация расходов на проезд. Для этого после прохождения санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации необходимо подать соответствующее заявление в СФР и приложить к нему проездные документы.

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