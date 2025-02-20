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SL Soft (ГК Softline) интегрировала интеллектуальный поиск в платформу Robin

Компания SL Soft представляет новую функцию платформы интеллектуальной автоматизации Robin – ИИ-поиск по корпоративным базам знаний и документам. Она минимизирует участие человека в рутинных процессах анализа больших массивов данных и нахождения релевантной информации. ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Интеллектуальный поиск – дополнительный инструмент платформы, который интегрируется во внутренние порталы компании (в том числе в виде виджета), системы или мессенджеры, предоставляя сотрудникам возможность получать ответы на вопросы по корпоративной документации. Он включен в модуль Robin AI – компонент платформы, предоставляющий ИИ-возможности для автоматизации бизнес-процессов. Интеллектуальный поиск по умолчанию стал доступен через чат-интерфейс и пользователям виртуального помощника Robin.Ассистент.

Принцип работы нового инструмента построен на взаимодействии с большой языковой моделью (LLM) и хранилищем данных. Пользователи могут задать вопрос на естественном языке в привычном чат-интерфейсе или интегрированной поисковой строке, а Robin автоматически проанализирует его. Система обрабатывает запрос, выполняет поиск релевантных данных по загруженным документам и готовит ответ с помощью встроенной LLM. Результат мгновенно возвращается сотруднику в удобном формате — текстом, числом или файлом, в зависимости от контекста.

Платформа поддерживает работу с различными типами документов и источников, включая корпоративные регламенты, инструкции, FAQ, Wiki, базы знаний, информационные системы и внешние источники. Robin объединяет их в единое хранилище интеллектуального поиска, позволяя моментально находить ответы даже в неструктурированных данных и обеспечивая 98% точности обработки запросов.

«Интеллектуальный поиск поможет специалистам крупных компаний проще справляться с ежедневными задачами. Например, он ускорит работу технической поддержки – ответы на типовые вопросы будут сформированы автоматически без привлечения оператора. Также он позволит эффективнее находить информацию сотрудникам, чья деятельность связана с большим количеством регламентов – в отделах закупок, бухгалтерии, юридических службах. Когда не приходится тратить время на рутинный поиск ответов в документации, повышаются производительность труда, качество и скорость принятия решений», – сказал Павел Борченко, управляющий директор Robin компании SL Soft.

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