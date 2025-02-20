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Подтверждена совместимость «Триафлай» и Proxima DB

ИТ-разработчик модульной no-code-платформы прикладных аналитических решений «Триафлай» и российский вендор инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft подтвердили совместимость платформы «Триафлай» и СУБД Proxima DB.

Использование продуктов предоставит крупным предприятиям с высоконагруженными ИТ-системами инструменты для быстрой разработки собственных прикладных аналитических решений и управления данными. Отказоустойчивая и высокопроизводительная СУБД в совместной работе с no-code-платформой обеспечит высокую скорость работы и возможность быстрого масштабирования ИТ-систем благодаря функции автоматизированного развертывания новых кластерных конфигураций из коробки.

По итогам тестирования эксперты подтвердили корректную работу платформы «Триафлай» версии 5 и промышленной СУБД Proxima DB Advanced 3.0.2. Теперь компании могут использовать возможности двух систем в едином технологическом контуре. Высокая степень интеграции решений обеспечивает стабильную работу, безопасность и устойчивость при интенсивной эксплуатации.

Артем Гришковский, директор по стратегическому развитию «Триафлай», сказал: «Совместимость с Proxima DB Advanced 3.0.2 расширяет возможности наших заказчиков, позволяя использовать высокопроизводительное решение для хранения и обработки данных в отечественном ИТ-контуре. Благодаря тесной интеграции «Триафлай» с Proxima DB пользователи смогут оперативно извлекать, анализировать и визуализировать данные, что критически важно для принятия управленческих решений как в госсекторе, так и в сегменте крупного бизнеса».

Александр Гавриленко, руководитель направления технологических партнерств Orion soft, отметил: «Мы рады подтвердить успешную интеграцию нашей СУБД с программно-технологической платформой «Триафлай». Их совместное использование открывает новые возможности для корпоративных пользователей, обеспечивая стабильную и производительную работу аналитических систем на базе надежных отечественных решений, а также высокий уровень безопасности работы с данными, который в случае Proxima DB подтвержден сертификацией ФСТЭК».

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