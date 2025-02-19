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Сервис для работы с отзывами клиентов от Контура представил новые возможности

«Ловушка отзывов» в сервисе «Сегмент+» (ранее — Scena, также «Сервис реактивации клиентской базы») позволяет запрашивать клиентские отзывы и фильтровать отрицательные. Новый инструмент позволит с помощью любого выбранного триггера/события запросить отзыв и предложить клиенту разместить обратную связь на удобной площадке. В случае, если клиент поставит оценку от 1 до 4 по 5-балльной шкале, система запросит уточнение, чтобы понять, почему дана такая оценка. Это откроет бизнесу возможность отработать негатив и повысить качество сервиса, не снижая рейтинг на сайтах-отзовиках. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Сегмент+» — платформа персонализации коммуникаций, входит в экосистему «Контур». Сервис относится к продуктам класса CDP (Customer Data Platform), объединяет информацию о клиентах из различных источников, анализирует ее с помощью искусственного интеллекта, помогает точно сегментировать аудиторию и выстраивать персонализированные коммуникации в разных каналах.

Если оценка клиента равна 5, «Ловушка отзывов» отправит клиенту заранее подготовленное сообщение со ссылкой на площадки, где можно оставить отзыв. После того, как этот сценарий начнет работать, в личном кабинете сервиса, компания сможет увидеть все ответы клиентов, оперативно отреагировать на негативные отзывы, тем самым сохранить лояльность клиентов.

Весной 2024 г. продукт Scena под названием «Сервис реактивации клиентской базы» был интегрирован в экосистему для бизнеса «Контура». Сервис расширяет возможности бизнесов по выстраиванию более адресной и продуктивной цепочки взаимодействия с клиентами в сфере услуг. Зимой 2024-2025 гг. сервис переживает новый виток развития, поэтому для него выбрано новое название «Сегмент+». «Сегмент+» упрощает управление репутацией компании, и помогает лучше понимать потребности клиентов, предлагать индивидуальный подход.

Команда сервиса продолжит внедрять инновации, помогать компаниям накапливать и изучать клиентский опыт, чтобы выстраивать персонализированные и эффективные коммуникации с клиентами.

Роман Кувычкин, руководитель направления «Сервисы для автоматизации продаж и маркетинга» в «Контуре»: «Наша цель — пополнить экосистему «Контура» сервисами, которые позволят бизнесу закрывать задачи по привлечению и удержанию клиентов. «Сегмент+», первый из них, уже помогает собирать профиль клиента, выстраивать персонализированные коммуникации с учетом его предпочтений, формировать клиентоцентричный подход, без которого бизнес едва ли сможет развиваться в современных реалиях».

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