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«СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами

«СберКорус» обновил свою линейку сервисов для обмена электронными документами (ЭДО) «Сфера». При этом весь функционал сервисов, а также все договорные обязательства с клиентами и партнёрами компании остаются прежними.

Основные изменения произошли в названии продуктов, веб-версиях интерфейсов продуктов и визуальной составляющей сервисов ‒ смене оттенков, значков продуктов и фавиконов (значков веб-сайта и веб-страниц).

Так, сервис для ЭДО с контрагентами «Сфера Курьер» теперь стал «Сфера Документы»; сервис электронного обмена данными между торговыми сетями и поставщиками «Сфера EDI» теперь ‒ «Сфера Торговля»; сервис для учета и автоматизации логистики для пассажиро- и грузоперевозок «Транспортный ЭДО» ‒ «Сфера Перевозки»; сервис для сдачи отчётов в ФНС, СФР и Росстат в цифровом виде «Отчётность» изменил название на «Сфера Отчётность»; «МЧД», сервис для создания и администрирования электронной машиночитаемой доверенности (МЧД), стал «Сфера Доверенности», а сервис мгновенной отправки и подписания электронных документов для работы с самозанятыми, ИП и физлицами «Подписант» переименован в «Сфера Подписание».

«Старые названия сервисов и их внешний вид приведены к единому логичному знаменателю в айдентике. Теперь ориентироваться в наших продуктах будет удобнее и проще, в том числе из-за новой визуальной однородности линейки сервисов для обмена электронными документами. Одна из предпосылок нашей работы по обновлению концепции наших продуктов заключалась в том, что «СберКорус» в конце 2022 г. принял новую стратегию развития бизнеса ‒ фокусирование на рынке электронного документооборота (ЭДО) и целевых продуктах этой ниши», ‒ отметил Виталий Тарасов, генеральный директор «СберКорус».

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