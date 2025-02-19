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Разработка единой цифровой платформы позволила застройщику «Запстрой» повысить лояльность жильцов и увеличить продажи на 60%

Застройщик «Запстрой» и PMP Group, завершили разработку единой цифровой платформой для взаимодействия жильцов и управляющей компании, которая включает в себя CRM-систему и мобильное приложение "Брелок" для жильцов. Это позволило повысить увеличить продажи, уровень доверия и лояльности к бренду застройщика, снизить время обработки заявок, сократить расходы УК на администрирование, повысить скорость реагирования на аварийные ситуации и собираемость коммунальных платежей. Об этом CNews сообщили представители PMP Group.

«Запстрой» — застройщик, работающий с 1998 г. и специализирующийся на возведении жилых комплексов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. После сдачи объектов застройщик терял прямое взаимодействие с жильцами из-за неэффективных процессов управляющей компании (УК). Жалобы на плохое обслуживание, утерянные заявки и отсутствие прозрачности в работе УК формировали негативное восприятие жилых комплексов, что приводило к неудовлетворенности жильцов и влияло на репутацию застройщика, снижая продажи.

В 2023 г. «Запстрой» обратился к PMP Group для создания цифрового решения, которое позволило бы нивелировать риски, обеспечить прозрачность процессов управляющих компаний, поднять уровень лояльности у жильцов к бренду застройщика и увеличить уровень продаж.

Для решения поставленной задачи команда PMP Group провела глубокий анализ процессов управляющей компании и разработала цифровой сервис, которое стало единой цифровой платформой для взаимодействия жильцов и УК. Такое решение было принято согласно последним трендам на рынке. Согласно исследованию ЦИАН, 80% жителей ЖК предпочитают взаимодействовать с УК через цифровые сервисы, а цифровизация работы управляющих компаний снижает расходы на администрирование на 15-25%.

Для обеспечения прозрачности процессов УК был реализован следующий функционал: CRM-система для УК – фиксация данных жильцов, их обращений и активности, полная история взаимодействий с каждым жильцом; Система работы с заявками – заявки поступают через приложение и автоматически фиксируются на канбан-доске, каждая заявка ведётся ответственным менеджером до успешного завершения, количество упущенных заявок сократилось с 38% до 1%; управление задолженностями – автоматические напоминания жильцам о задолженностях, сокращение расходов на дополнительных менеджеров.

Для удобства жителей в рамках мобильного приложения «Брелок» реализованы следующие функции: сервис «одного окна» – передача показаний счетчиков, оплата счетов, управление умным домом, чтение новостей и участие в опросах; повышение безопасности – возможность наблюдать за камерами ЖК в реальном времени, управление домофоном через приложение (звонки перенаправляются на мобильные устройства).

«PMP Group — это не просто технические эксперты. а профессионалы-аналитики, которые глубоко погрузились в наши задачи и предложили оптимальные пути их решения. Я искренне рад, что когда-то обратился к этой команде — они действительно помогают решать сложные бизнес-задачи, предлагая технологические и стратегические решения», — сказал Дмитрий Канунников, генеральный директор компании ГК «Запстрой».

За время развития цифровой платформы удалось улучшить такие важные для бизнеса метрики, как: продажи «Запстроя» увеличились на 60%; доверие и лояльность жильцов к бренду выросли с 40% до 80%; время обработки заявок жителей сократилось на 40%; собираемость коммунальных платежей достигла 95% за счет онлайн-сервисов; расходы УК на администрирование снизились на 20%; скорость реагирования на аварийные ситуации увеличилась на 30%; обеспечен дистанционный контроль всех объектов инфраструктуры; упрощено взаимодействие с собственниками квартир.

«Как эксперты в разработке ПО для сферы недвижимости, PMP Group реализует масштабные проекты по цифровизации строительства и управления недвижимостью, и «Запстрой» стал одним из таких примеров. Для застройщика было важно улучшить восприятие бренда на рынке. Продуктовый подход и изучение болей стейкхолдеров помогло создать удобную цифровую систему, которая позволила повысить лояльность жильцов, привлечь новых клиентов, стимулировать продажи, а также стала важным шагом в цифровой трансформации застройщика. Это вдохновляющий пример того, как технологии меняют рынок недвижимости к лучшему», — сказал Николай Подолян, основатель PMP Group.

Следующим этапом развития цифровой платформы станет добавление функционала: контроль метрик клиентского сервиса и отслеживание SLA, ART, график загрузки специалистов для эффективного распределения задач, создание шаблонов ответов для ускорения обработки типовых обращений, ранняя идентификация массовых обращений и отслеживание повторных запросов, работа с должниками, формирование реестров и массовые уведомления, система пропусков для авто и пеших гостей на территорию ЖК, бесконтактный доступ к объектам ЖК, управление паркингом и отображение хода строительства ЖК.

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