CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил интернет для воронежских бизнесменов и спортсменов

«МегаФон» запустил новое телеком-оборудование в воронежском многофункциональном комплексе «Гран-При». Теперь посетители спортивного центра и арендаторы бизнес-площадей смогут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно анализу обезличенного массива данных, еженедельный объем интернет-трафика в этой локации уже сравним почти с 30 тыс. минут видеозвонков. Особенно высокая востребованность в мобильных услугах наблюдается в будни, а в выходные, как правило, активность снижается. Меньше всего интернет-сессий и звонков зафиксировано в субботу – почти в два раза ниже, чем среднедневные показатели.

Новое телеком-оборудование установлено внутри комплекса и работает в среднечастотном диапазоне. Такое решение обеспечивает более качественное покрытие и повышенную скорость мобильного интернета по сравнению с размещением базовых станций за пределами здания. При этом быстрая передача данных будет доступна даже в дни максимальной наполненности спортивного и бизнес-центров.

Теперь дети и родители, посещающие секции, мероприятия и соревнования различного уровня, проходящие в спортивном комплексе, смогут без задержек отправлять фото и видеофайлы, делиться эмоциями в мессенджерах, вести стримы в социальных сетях. Для бизнесменов актуальными будут голосовые звонки по технологии VoLTE, когда голос звучит чисто и естественно, а быстрый мобильный интернет поможет оперативно проверять почту, отслеживать необходимую бизнес-информацию на региональных и федеральных сайтах.

«Мы используем различные решения, чтобы обеспечить качество мобильных услуг в зданиях, так как некоторые строительные и облицовочные материалы ухудшают распространение сигнала. В таких случаях наши инженеры применяют indoor-решение – устанавливают оборудование внутри торговых, спортивных или бизнес-центрах. Уверен, что посетители комплекса “Гран-При” высоко оценят скорость интернета и бесперебойность голосового сигнала», – сказал директор «МегаФона» в Воронежской области Павел Фомин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти потратили более 800 млн на «Умные города»: IQ городов вырос в полтора раза

Названы главные киберугрозы 2025 года для России

Конференция CNews «Ситуационные центры 2025» состоится 6 марта

Платформа виртуализации рабочих мест Basis Workplace прошла инспекционный контроль ФСТЭК

Инвестиции в средства защиты данных в 2024 году выросли почти на четверть

Softline может заплатить 271 миллион мужчине, на которого оформлены многие компании группы

Конференции

Цифровое здравоохранение 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры 2025

Цифровая стратегия 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще