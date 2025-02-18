VK Education открывает набор на бесплатные образовательные программы в ИТ и digital

VK Education запускает набор студентов на бесплатные образовательные курсы и программы по ИТ, digital и креативным специальностям: открытые онлайн-лектории в «VK Видео», асинхронные курсы для новичков, углубленные курсы с серьезным отбором, а также программа проектной деятельности VK Education Projects. Среди направлений — искусственный интеллект, машинное обучение, анализ данных, разработка, тестирование, информационная безопасность, креативные индустрии. Обучение бесплатное и ориентировано на разный уровень подготовки. Об этом CNews сообщили представители VK.

Программы VK Education разработаны под руководством экспертов VK и насыщены практикой и кейсами сервисов компании: «ВКонтакте», «Одноклассники», VK Tech, «Почта» и «Облако Mail». По итогам обучения студенты формируют портфолио и приобретают набор навыков и знаний, необходимых для карьеры в ИТ. Лучшие студенты ряда программ смогут получить приглашение на стажировку или предложение работы в VK.

Открытые курсы и программы VK Education

Весенний набор на программы VK Education включает в себя пять направлений и 25 открытых курсов:

Искусственный интеллект и анализ данных: «Введение в анализ данных», «Основы машинного обучения», «Основы искусственного интеллекта», «Математика для машинного обучения и анализа данных», «Системы обработки и анализа больших массивов данных»;

Разработка: «Базовый Python», «Системное программирование», «Алгоритмы и структуры данных», «Ручное тестирование с VK Testers», «CSS», «HTML», «Разработка веб-сервисов на Golang», «Углубленный Python», «Углубленный С++», «Ручное тестирование»;

Информационная безопасность: «Основы информационной безопасности», «Информационная безопасность»;

Креативные индустрии: «Разработка игр и игровой рынок к России», «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг», «Маркетинг в игровой индустрии»;

Non-tech: открытые лекции Digital Camp, «Продакт-менеджмент» и «Гибкие навыки для старта карьеры»;

Программы «Основы информационной безопасности» и «Новые медиа: SMM и digital-маркетинг» также будут доступны на жестовом языке. Подробнее о каждой программе, сроках регистрации, длительности обучения и необходимом уровне подготовки можно узнать на странице курсов.

Проектная деятельность VK Education Projects

Весной 2025 г. студенты смогут присоединиться к программе проектной деятельности VK Education Projects. В ней участники смогут найти бизнес-кейсы для домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ. Среди направлений прикладных проектов — анализ данных и машинное обучение, разработка, информационная безопасность, креативные индустрии и работа с продуктом. В ходе работы над кейсами участников будут сопровождать эксперты компании — студентов ждут вебинары, консультации, а также обратная связь по предложенным решениям.

«Цель VK Education — помогать растить профессиональные кадры для ИT-индустрии в таких направлениях как искусственный интеллект, машинное обучение, разработка и других. Наши программы бесплатны и позволяют студентам получить востребованные навыки и реальный опыт работы на технологиях VK. Этой весной мы запускаем более 45 образовательных программ и расширили базу прикладных проектов VK Education Projects, чтобы молодые специалисты обучались у ведущих экспертов и формировали свое портфолио, работая над реальными кейсами бизнеса. Уверена, что этот подход позволит студентам сделать уверенные шаги для старта карьеры в ИТ», — сказала Анна Степанова, заместитель вице-президента по образовательным проектам VK.

Также весной 2025 г. студенты НИУ ВШЭ, МГУ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, ИТМО, СПбГУ, СПбПУ и Центрального университета начнут обучение на 20 курсах VK Education. Обучение в них будут вести эксперты VK и преподаватели вузов.