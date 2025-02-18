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«Поинтер» и Elma анонсировали модуль для автоматизации и ускорения работы с отзывами

Разработчики маркетинговой платформы со встроенным ИИ для роста трафика и контроля репутации «Поинтер» и Low-code-платформы Elma365 выпустили совместный модуль для эффективной работы с отзывами клиентов.

Управление отзывами в интернете — важное направление для улучшения клиентского сервиса. Чтобы бизнес был заметным для потенциальных клиентов, он должен находиться на высоких позициях в выдаче и иметь хороший рейтинг. Автоматизация работы с разными платформами повышает скорость ответов на отзывы, что влияет на повышение репутации бизнеса, лояльность клиентов и вероятность повторной покупки. Использование инструментов автоматизации помогает компаниям сократить среднее время ответа с нескольких дней до нескольких часов и даже минут, а также повысить рейтинг на 0,3-0,7 звезды в течение нескольких месяцев. Это помогает улучшать качество обслуживания в целом, поскольку нагрузка на сотрудников снижается на 50-70%, что позволяет сосредоточиться на более важных задачах.

Новый модуль на базе Low-code-платформы Elma365 позволит эффективнее мониторить и реагировать на отзывы, тем самым улучшая взаимодействие с компанией и клиентский опыт пользователей. «Поинтер» более 10 лет работает с геосервисами и сайтами-отзовиками.

С помощью интеграции с продуктом Elma365 Service компании смогут построить понятную цепочку работы с отзывами. «Поинтер» соберет данные с онлайн-карт («Яндекс Карт», «Google Карт», «2ГИС») сайтов-отзовиков («Т-Отзывы», Zoon, «Отзовик», IRecommend и др.), агрегаторов («Яндекс Еда», «Деливери»), профильные площадки («Банки.ру», «ПроДокторов», др.) и других площадок. А Elma365 Service автоматически назначит ответственного за процесс. Сотрудник сможет обратиться к базе знаний для формулировки ответа и запустить дополнительный процесс для регистрации проблемы и дальнейшей аналитики. Модуль также позволит отвечать на отзывы с разных площадок в режиме единого окна и проконтролировать SLA.

«Наш приоритет — обеспечение прозрачной и эффективной коммуникации между компаниями и их клиентами в режиме одного окна. Интеграция с «Поинтером» — закономерный шаг в данном направлении, который поможет нашим клиентам обеспечить бесшовную работу с различными геосервисами и отзовиками, сократив время на ответ в 2-3 раза», — сказал Виктор Ситник, Product owner Elma365 Service.

«Сегодня более 90% клиентов читают отзывы перед покупкой или выбором услуги, а высокий рейтинг может увеличить конверсию в покупку на 20–30%. Новый модуль от Elma365 и «Поинтера» поможет бизнесу быстро обрабатывать отзывы, анализировать обратную связь и управлять репутацией, повышая доверие клиентов. Инструменты автоматического мониторинга, анализа тональности и удобные шаблоны ответов позволяют оперативно реагировать на комментарии и улучшать сервис», — отметил Дмитрий Юпатов, директор по продукту «Поинтер».

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