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«Кит-системс» — новый партнер ICL Техно

Системный интегратор «Кит-системс» вошел в число авторизованных партнеров компании ICL Техно – российского производителя технологичного ИТ-оборудования высокой локализации. Об этом CNews сообщили представители «Кит-системс».

В качестве сервис-ориентированного интегратора «Кит-системс» предложит заказчикам широкий спектр комплексных инфраструктурных решений на базе оборудования производителя для автоматизации и оптимизации рабочих процессов.

Полученные в ходе сертификации компетенции вкупе с многолетним проектным опытом компании гарантируют заказчикам максимально качественное проектирование, сервис и техническую поддержку решений вендора. Штат компании пополнился несколькими инженерами, сертифицированными ICL Техно, и сегодня включает специалистов по продуктам, технологиям, проектированию, presale-консалтингу и поддержке.

В продуктовом портфеле «Кит-системс» представлено серверное оборудование и системы хранения данных вендора, профессиональные интерактивные панели и многофункциональные терминалы, а также компьютеры, моноблоки, ноутбуки и мониторы. Кроме того, заказчикам компании доступны специализированные отраслевые решения для здравоохранения, образования, силовых структур и предприятий сферы ритейла. Часть оборудования включена в реестр Минпромторга, что позволяет использовать его в госсекторе и в проектах импортозамещения.

За многолетнюю историю вендора оборудование ICL Техно прекрасно себя зарекомендовало в многочисленных коммерческих компаниях, а также государственных предприятиях и ведомствах на всей территории страны: от Калининградской области до Камчатского края. Благодаря своей гибкости, эргономике и возможности кастомизации под нестандартные требования, оно позволяет решить практически любую задачу заказчика. Сервисное подразделение «Кит-системс» квалифицированно обслуживает и обеспечивает техническую поддержку ИТ-инфраструктур на базе решений производителя.

«На протяжении последних лет мы планомерно развиваем стратегию диверсификации продуктового портфеля, чтоб предлагать заказчикам оптимальное соотношение стоимости создания и владения, качества и функциональности ИТ-систем, — сказала Юлия Петрова, заместитель генерального директора, директор по корпоративному управлению компании «Кит-системс». – Компания ICL Техно производит передовую технологическую базу высокой степени локализации для создания решений, полностью отвечающих всем этим требованиям. Уверена, что наше сотрудничество будет иметь синергетический эффект для совместного бизнеса».

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