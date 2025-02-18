DCLogic: 80% заказчиков не используют лидары из-за их высокой стоимости

Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений, компания DCLogic, завершила очередной этап пилотных испытаний твердотельных лидаров для подземных горных работ, а также для промышленных заказчиков. Эксперты DCLogic подчеркивают, что внедрение этой технологии — на базе российского оборудования с отечественным программным обеспечением — является ключевым шагом на пути к полной автоматизации производственных процессов российских предприятий. Это позволит повысить уровень безопасности и минимизировать риски. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

Проведенные командой DCLogic испытания показывают, что российская технология имеет существенный потенциал и не уступает по функциональности западным аналогам. Лидары могут на 25% повысить эффективность производства в подземных условиях, где технические ограничения, такие как запыленность и ограниченное освещение, могут создавать дополнительные сложности. Кроме того, данная технология, учитывая специфические требования горнодобывающей отрасли, такие как необходимость устойчивости к вибрациям и улучшенной 360-градусной съемки, позволяет получать полную картину окружающей среды. Это существенно облегчает работу операторов горнодобывающих машин в стесненных условиях.

Автоматизация процессов выступает ключевым условием для снижения рисков в условиях повышенной опасности на производстве. Например, в горнодобывающей отрасли развивается тенденция к безлюдной выработке, что продиктовано необходимостью исключить присутствие людей в подземных условиях, где риски особенно высоки. Лидары, как высокоточные устройства, успешно решают эту задачу, предоставляя точные данные о состоянии подземных пространств. Таким образом, они способны до 35% минимизировать риски производственных травм и несчастных случаев в шахтах.

Помимо этого, применение лидаров также позволяет улучшить контроль за грузопотоком на конвейерах, что критично для предотвращения их износа и увеличения общей производительности.

По словам Андрея Стеблевского, директора по развитию бизнеса DCLogic, важно, чтобы в процессе разработки и тестирования принимали активное участие заказчики: «Ключевым фактором в разработке являются испытания в реальных условиях. На данном этапе мы моделируем несколько цифровых двойников гипотетического рудника и тестируем их работу на этих моделях. Однако, чтобы полностью удовлетворить запросы заказчика важны испытания в полях. В настоящее время мы стремимся использовать данное оборудование в различных вариациях в зависимости от потребностей клиентов и в разных условиях. Именно поэтому мы предлагаем нашим партнерам совместно тестировать решение в реальных условиях».

Андрей Стеблевский также отметил, что, несмотря на уникальность опыта работы в подземных условиях, методы и подходы, применяемые в этой сфере, могут быть полезны и в других отраслях.

Евгений Шелестюк, генеральный директор DCLogic, подчеркнул важность импортозамещения для российской промышленности: «Выбор отечественных решений позволяет клиентам не только получить передовые технологии, но и обеспечить оперативное и кастомизированное обслуживание, доступное буквально на расстоянии вытянутой руки. Кроме того, поддержка местных разработчиков ускоряет улучшение качества продукции, делая ее независимой от зарубежных аналогов. Лидары, особенно в сочетании с искусственным интеллектом, обладают огромным потенциалом для промышленности. Ключевая задача — найти баланс между стоимостью и практической пользой технологии, что особенно актуально в сложных условиях, таких как подземные работы».

В планах компании DCLogic в течение года вывести на рынок новую технологию лидаров для широкого использования на промышленных предприятиях.