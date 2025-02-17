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Step Logic внедрила Kaspersky SD-WAN в сети крупного холдинга

Компания Step Logic завершила проект по внедрению SD-WAN от «Лаборатории Касперского» в инфраструктуру крупного российского холдинга. Благодаря решению заказчик объединил филиалы в единую защищенную сеть и сократил сроки запуска новых ИТ-сервисов.

Задачей заказчика, в структуре которого десятки филиалов по всей стране, было повысить автоматизацию работы сети, чтобы быстрее тиражировать типовые узлы связи и подключать новые объекты. За счет внедрения SD-WAN компания планировала упростить развертывание ИТ-сервисов на предприятиях холдинга. В рамках проекта важно было организовать мониторинг и централизованное управление сетью через «единое окно», так как филиалы компании размещаются в регионах, а основная часть ИТ-команды и объектов — в Москве.

Для реализации проекта было выбрано решение Kaspersky SD-WAN. Оно позволяет в единой консоли проводить мониторинг состояния сети и туннелей, управлять каналами связи, приоритизировать трафик приложений и устанавливать общие для всех филиалов настройки оборудования и правила безопасности.

Маршрутизатор, файрвол, системы оптимизации и мониторинга трафика, обнаружения и предотвращения вторжений — это физические устройства, которые сложно масштабировать. Компании требуется приобретать такое оборудование с запасом производительности, наращивать мощности либо заменять его и проводить полный апгрейд. SD-WAN позволяет представить данные устройства в виде виртуальных машин и системы оркестрации, которая понимает, что происходит в ПО внутри машины — насколько корректно она настроена, достаточно ли производительности и ресурсов. Оркестратор выстраивает целостную цепочку сетевых сервисов и поддерживает их работоспособность.

В результате заказчик получил гибкую логику обработки трафика и возможность виртуализировать многие ИТ-процессы в компании. За счет внедрения SD-WAN в холдинге настроили централизованное управление через «единое окно» — автоматизировали работу с сетевым оборудованием, ускорили развертывание узлов присутствия на предприятиях, сократили время запуска новых ИТ-сервисов.

«Для поиска решений по интеграции SD-WAN с сервисами заказчика мы привлекли специалистов из различных сфер ИТ. Над проектом работала команда наших экспертов по маршрутизации трафика, информационной безопасности и других областей. Отдельные сценарии, которые впоследствии нашли место в инфраструктуре заказчика, мы протестировали на специально созданных стендах в собственной лаборатории, — сказал Евгений Князев, директор департамента сетевых решений Step Logic. — Платформенный подход к построению корпоративных сетей позволил заказчику сократить затраты на эксплуатацию и сопровождение корпоративной сети более чем в два раза, настроить гибкую логику обработки трафика и возможность виртуализировать многие ИТ-процессы в компании».

«Kaspersky SD-WAN представляет собой комплексное решение, которое помогает обеспечить непрерывность бизнес-процессов и повысить их эффективность путём создания единой отказоустойчивой филиальной сети. Оно обладает значительными технологическими и функциональными преимуществами по сравнению с традиционными средствами управления трафиком. Возможности Kaspersky SD-WAN по оркестрации сервисных цепочек как нельзя лучше подходят для интеграции разнообразных сервисов. Это и было использовано в данном проекте и оценено как партнёром в процессе интеграции, так и заказчиком», — сказал Максим Каминский, руководитель программы сетевой безопасности «Лаборатории Касперского».

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