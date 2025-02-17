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Приглашаем на GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

21 марта пройдет масштабная конференция-выставка в сфере цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов GLOBAL TECH FORUM. На одной площадке соберутся разработчики и поставщики комплексных IT-решений для бизнеса.

На мероприятии вас ожидает:

•Насыщенная конференционная программа

•Выставка IT-решений и сервисов для бизнеса

•Более 2000 участников

•Практические интенсивы

•Множество нетворкинг-площадок

Дата мероприятия: 21 марта 2025

Место проведения: Москва, Кластер «Ломоносов», Раменский бульвар, д.1

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В рамках конференции ведущие спикеры в области цифровых технологий поделятся уникальным опытом цифровизации бизнес-процессов. Вы узнаете о ключевых стратегиях, которые помогут вам добиться успеха в цифровых технологиях, изучите важнейшие технологии и подходы, необходимые для улучшения взаимодействия с клиентами и развития цифровой культуры вашей организации.

ОСНОВНЫЕ ТРЕКИ КОНФЕРЕНЦИИ:

•⁠ ⁠GLOBAL TECH

Тренды и технологии в digital-сфере: AI, Big Data, облачные решения, кибербезопасность и др.

•⁠ ⁠HR TECH & ED TECH

Опыт внедрения HR-платформ полного цикла, КЭДО, решений по автоматизации подбора, обучения и развития персонала, а также применение BIG DATA и ИИ в HR-процессах.

•⁠ ⁠CLIENT TECH

Решения для автоматизации маркетинга, продаж и клиентского сервиса, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чат-боты, голосовые роботы, аналитические инструменты и т.д.

•⁠ ⁠MARKETING TECH & SALES TECH

Цифровые решения для автоматизации маркетинга, платформы для аналитики данных, инструменты персонализации контента, сервисы управления рекламными кампаниями и многое другое.

•⁠ ⁠ОТКРЫТАЯ СЦЕНА | SHORT STAGE

Уникальная возможность быстро и эффективно презентовать свой продукт на открытой сцене перед целевой аудиторией.

Среди спикеров конференции представители компаний: Росбанк, Сбер, Альфа-Банк, X5 Tech, Северсталь, Уралхим Инновация, Экомаркет, Победа, Детский мир, Туту, Лемана ПРО, T-Банк, Philips, SberMarket, СДЭК, Россельхозбанк, Инновационный центр Безопасный транспорт, ВТБ и другие.

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Рекламаerid:erid: 2W5zFHBzEjaРекламодатель: Индивидуальный предприниматель Косинова Татьяна АлександровнаИНН/ОГРН: 771406311940 / 318774600035201Сайт: https://globaltechforum.ru

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