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Теплоснабжающие организации теперь могут подать заявку на пересмотр тарифов на отопление через портал госуслуг Подмосковья

На региональном портале обновили услугу по установлению тарифов в сфере теплоснабжения. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь организации Подмосковья, которые являются поставщиками тепловой энергии, теплоносителей и горячей воды, могут в электронном виде подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов в сфере теплоснабжения. Новая процедура стала доступна на портале госуслуг Московской области», – сказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услуга «Установление тарифов в сфере теплоснабжения» доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса» – «Сбытовые организации и установление тарифов». Подать заявление могут индивидуальные предприниматели и юридические лица – теплоснабжающие и теплосетевые организации региона.

Подача онлайн-заявки на пересмотр тарифов возможна, если изменился состав имущества заявителя, изменились компоненты на холодную воду и тепловую энергию в составе одно- и двухкомпонентного тарифа на горячую воду, изменились условия уплаты НДС, установлены единые тарифы на тепловую энергию, есть решение суда или федерального органа регулирования тарифов.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 30 календарных дней.

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