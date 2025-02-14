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МТС присоединила к сети LTE еще пять населенных пунктов в Омской области

ПАО «МТС» обеспечила мобильной связью и быстрым интернетом жителей пяти населенных пунктов Омской области, общая численность населения которых составляет около 4000 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в малых населенных пунктах с численностью от 500 до 1000 человек. Это село Николаевка Черлакского района, село Новоуральское Павлоградского района, село Новологиново Большереченского района, село Степное Марьяновского района и деревня Новоселецк в Таврическом районе. С появлением высокоскоростного мобильного интернета МТС селяне смогут пользоваться современными цифровыми сервисами, государственными финансовыми порталами, интернет-магазинами, онлайн-кинотеатрами и маркетплейсами.

«МТС продолжает расширять зону покрытия 4G в Омской области. В 2024 г. мы подключили к своей сети LTE почти 20 населенных пунктов, которые расположены в самых разных уголках региона. Среди них есть и такие, где МТС стала первым и единственным оператором связи, – это поселок Максима Горького, деревни Покрово-Иртышское и Некрасовка. Мы делаем все возможное, чтобы с каждым годом белых пятен на карте Омской области становилось все меньше», — сказал директор МТС в Омской области Михаил Синюгин.

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