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МТС на четверть увеличила скорость LTE в густонаселенных районах Челябинска

ПАО «МТС» обновила мобильную сеть и запустила дополнительный диапазон частот LTE 2100 в Калининском и Курчатовском районах Челябинска. В результате этого скорость мобильного интернета LTE выросла более чем на четверть в спальных микрорайонах города, где также расположены социально значимые объекты – больницы и образовательные центры. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Улучшения коснулись базовых станций МТС, расположенных на улицах Университетская Набережная, Братьев Кашириных, 40-летия Победы, Молодогвардейцев, Ворошилова и проспекта Победы, в том числе у Областной клинической больницы №3. Скорость мобильного интернета также выросла в районе Челябинского государственного университета и Челябинского педагогического колледжа №1.

«Мы постоянно улучшаем связь на Южном Урале и добавляем мощности инфраструктуры в районах, где живут и работают наши абоненты. На северо-западе Челябинска мы ежегодно проводим работы и увеличиваем скорость мобильного интернета, поскольку эта часть города стремительно развивается. Несмотря на рост интернет-трафика в таком густонаселенном районе, мы делаем все, чтобы жители многоэтажек могли пользоваться улучшенной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом, в том числе с возможностью звонить через сеть LTE. На таком результате мы не останавливаемся. Для большего комфорта южноуральцев мы также развиваем фиксированную сеть, чтобы в многоквартирных домах была опция подключения единого пакета услуг – качественной мобильной связи для всей семьи, домашнего интернета на скорости до 1 Гбит/сек, цифрового телевидения и других сервисов экосистемы МТС», — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

С начала 2025 г. МТС увеличила скорость LTE-интернета в Центральном районе Челябинска, а также расширила сеть на участках федеральной трассы М5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области, благодаря чему мобильный интернет стал доступен десяткам тысяч автомобилистов.

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