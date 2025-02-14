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Компания «Дар» пополнила портфель решений для работы с данными за счет продуктов Loginom Company

Дочерняя компания ГК «Корус Консалтинг» «Дар» заключила с Loginom Company партнерское соглашение, которое позволит расширить предложения для бизнеса в области аналитики данных.

Loginom Company работает на рынке анализа данных с 1995 г. Основная специализация компании – разработка системы для глубокого анализа, сбора, интеграции, очистки и визуализации данных, а также построение data-моделей.

Компания «Дар», входящая в группу компаний «Корус Консалтинг», с 2015 г. предоставляет услуги по управлению данными – от создания концепции и внедрения методологии, а также инструментов Data Governance, до разработки комплексных решений бизнес-аналитики, корпоративных хранилищ данных и дата-платформ.

«Мы всегда придерживались концепции мультивендорности и постоянно находимся в поиске передовых технологии, которые помогут нам решать задачи клиентов более эффективно. Loginom — хорошо зарекомендовавшая себя на рынке аналитическая low-code платформа для работы с данными и усиления конкурентных преимуществ бизнеса. Мы уверены, что этот продукт по достоинству оценят и наши заказчики», – сказала Елена Лашманова, директор компании «Дар».

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