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Успешно завершен проект комплексной автоматизации управления одной и самых больших в России независимых сетей АЗС «ТЭС»

Компания «Практикон» (ГК «АйТи-Ойл») успешно завершила проект по внедрению системы «1С:Комплексная автоматизация АЗС» в компании «Торговый дом ТЭС», Республика Крым и город Севастополь. Об этом CNews сообщили представители компании «Практикон».

Сеть АЗС «ТЭС» насчитывает более 90 многофункциональных современных комплексов, расположенных по всему полуострову.

Для централизованного управления бизнесом «ТЭС» выбрала систему «1С:Комплексная автоматизация АЗС» - типовое тиражное решение, разработанное компанией «Практикон». Проект предусматривал адаптацию системы под требования заказчика и ее внедрение.

В ходе проекта был проведен анализ отличий основных бизнес-процессов заказчика от типовой версии, определены необходимые изменения в системе, разработан детальный план и назначены исполнители работ по всем основным задачам. «ТЭС» обладает собственной квалифицированной командой разработчиков, поэтому на этапе планирования было определено, что значительная часть работ будет выполнена силами заказчика.

По результатам проекта сети АЗС «ТЭС» стали доступны типовые функциональные возможности системы «1С:АЗС», среди которых: массовое автоматизированное формирование документов товародвижения; автоматизированное формирование сменных отчетов по АЗС в управляющем офисе и сверка их с отчетами с АЗС на основе чеков с АЗС; создание отчетов о розничных продажах и возвратах и других аналитических отчетов для управления продажами; автоматическое определение и списание потребления нефтепродуктов на собственные нужды; автоматизированное формирование и отражение в учете комплектов для составных блюд и товаров в кафе и магазинах, для корректного учета ингредиентов и их списания; формирование регламентированной общероссийской и региональной отчетности; большой набор аналитических бизнес-отчетов для обеспечения эффективного управления бизнесом.

В рамках проекта был реализован большой объем работ не только по внедрению системы, но и по интеграции со смежными программными комплексами, используемыми у заказчика, такими как: «1С:Бухгалтерия», «1С:Общепит», «1С:Документооборот», система управления программами лояльности, система автоматизации электрозаправок.

Кроме того, были специально разработаны или адаптированы такие необходимые заказчику функции, как: загрузка чеков из АСУ «АРМ АЗС»; загрузка чеков от кофе-машин Franke; обработка документов «Реализация товаров и услуг» и создание документов «Приобретение товаров и услуг»; формирование документов «Поступление топлива»; загрузка эквайринговых операций из внешнего файла в новую систему для автоматизированной сверки работы с банком.

Так как система «1С:Комплексная автоматизация АЗС» реализована на открытой платформе , специалисты «ТЭС» смогли выполнить значительную часть работ по внедрению и интеграции самостоятельно. Это позволило заказчику сэкономить значительные финансовые средства.

Руководитель проекта со стороны «Торгового дома ТЭС» Юлия Лещенко: «На сегодняшний день мы уже достигли большинства целей проекта. Еще часть рассчитываем достичь в ходе дальнейшей промышленной эксплуатации. Благодаря продуманному поэтапному плану перехода на новое ПО, нам удалось осуществить его практически безболезненно».

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