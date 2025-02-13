«Телкор» внедрила DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты от утечек

Российский разработчик и производитель базовых станций и ядра сети операторского класса «Телкор» внедрил DLP-систему «СерчИнформ КИБ» для защиты конфиденциальной информации от внутренних угроз, а также мониторинга активности пользователей за ПК.

Решение о сотрудничестве было принято в 2024 г. после анализа рынка DLP-систем отечественной разработки. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

«Мы занимаемся разработкой и производством оборудования базовых станций сотовой связи и элементов ядра сети, поэтому нам важно, чтобы исходный код, написанный нашими специалистами, был под надежной защитой. Это одна из ключевых задач перед DLP-системой «СерчИнформ КИБ», – сказал Александр Михайлюк, советник генерального директора ООО «Телкор». – Благодаря точной настройке политик безопасности наша служба ИБ всегда получает своевременное оповещение об инцидентах с высокими рисками. Например, во время теста КИБ засек сотрудника, который работал на некорпоративных ресурсах. Данный случай помог предотвратить нарушение и избежать утечки информации».

Еще одно преимущество КИБ, которое выделил заказчик, это возможность контролировать удаленных сотрудников. «СерчИнформ КИБ» защищает данные, передаваемые через виртуальные среды и средства удаленного администрирования. Контроль реализован как на уровне буфера обмена, подключения виртуальных устройств хранения, так и на уровне функций ПО, например, передачи через контекстное меню TeamViewer.

Также КИБ позволяет оценивать эффективность работы сотрудников. Подробные отчеты, доступные в Analytic Console, помогают руководству компании не только принимать взвешенные управленческие решения, но и совершенствовать рабочие процессы.

«Мы предлагаем нашим клиентам не просто инструмент для защиты данных, а решение реальных проблем. Опыт работы с 4000+ компаний из разных отраслей позволяет оперативно кастомизировать систему с учетом запроса заказчиков. Так, клиент получает «СерчИнформ КИБ» с уже 250+ готовыми политиками безопасности. Продукт закрывает потенциальные угрозы сразу после установки. А специалисту информационной безопасности остается лишь донастроить инструмент под индивидуальные нужды компании», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Для усиления защиты ИТ-инфраструктуры – в планах «Телкор» внедрить «СерчИнформ SIEM» – систему мониторинга и управления событиями информационной безопасности.