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Pony Express представил инновационное решение в логистике – мобильные курьерские отделения

Pony Express представил проект мобильных курьерских отделений (МКО). Это передовое решение позволило сократить издержки на сбор и доставку, повысить скорость реагирования и создать новый продукт, востребованный как внутри компании, так и среди сторонних логистических операторов. Об этом CNews сообщили представители Pony Express.

Ранее компания использовала стационарные городские курьерские отделения (ГКО), однако этот формат приводил к избыточному пробегу, повышенным затратам на топливо и несоблюдению сроков доставки. Кроме того, часть услуг, таких как внутригородской экспресс, premium-доставка, срочные и региональные доставки, требовала передачи отправлений между курьерами, что усложняло логистические процессы.

Выходом стало создание мобильных курьерских отделений (МКО) на базе автомобилей, таких как «ГАЗель Next». Теперь сортировка и передача грузов осуществляется прямо в автомобиле, а не в стационарных отделениях, что позволило оптимизировать маршруты и сократить затраты.

Генеральный директор Александр Тимофеев представил эволюцию мобильных курьерских отделений, демонстрируя различные этапы их разработки, внутреннюю конструкцию автомобилей и достигнутые результаты: сокращение потерь времени на 54% благодаря приближению логистического центра к маршрутам доставки; снижение количества курьеров на 16%, что позволило оптимизировать штат и перераспределить ресурсы; сокращение пробега вне маршрута на 75%, что существенно уменьшило затраты на топливо; рост количества накладных на один стоп на 15% за счёт исключения ситуаций, когда разные курьеры приезжают на один и тот же адрес; сокращение задержек доставок в три раза, что повысило качество сервиса и уровень удовлетворенности клиентов.

Проект продемонстрировал свою эффективность, однако требует доработки. Среди выявленных вызовов – зависимость от дорожного трафика, возможные сбои в ИT-системах и необходимость в подменных МКО на случай выхода автомобиля из строя.

Тем не менее, Pony Express рассматривает возможность масштабирования проекта и вывода мобильных курьерских отделений на рынок как отдельного логистического решения для других компаний.

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