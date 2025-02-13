CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

«Камский Бекон» внедрил видеоаналитику для автоматизированного учета животных

Компания «Камский Бекон» автоматизировала процесс учета животных с помощью системы видеоаналитики Vmx SILA: LSI, разработчика «ВидеоМатрикс». Решение позволило минимизировать влияние человеческого фактора, повысить точность пересчета при взвешивании и интегрировать цифровые инструменты в бизнес-процессы. Об этом CNews сообщили представители «ВидеоМатрикс».

Бизнес-задача: автоматизация учета животных

Точный учет животных при их перемещении играет важную роль в планировании и операционной деятельности агропредприятия. Оптимизация этого процесса позволяет более эффективно распределять ресурсы и улучшать управляемость производством.

Технологическое решение

Vmx SILA: LSI использует технологии компьютерного зрения и алгоритмы видеоаналитики для автоматизированного пересчета животных. Система фиксирует перемещения между зонами даже в условиях хаотичного движения, привязывая их к партиям и проверяя достоверность данных.

Ключевая особенность – механизм доверительной оценки, анализирующий точность пересчета. В случае отклонений система сама предлагает персоналу провести дополнительную проверку, что снижает вероятность ошибок и повышает надежность учета.

Проект реализован за четыре месяца. Инвестиции составили 0,6 млн. руб., срок окупаемости проекта — менее одного года.

Результаты внедрения

На предприятии «Камский Бекон» система продемонстрировала точность 99,995%:

Дополнительная проверка потребовалась менее чем в 4% случаев.

Внедрение не потребовало изменений в бизнес-процессах предприятия.

Перспективы цифровизации

Автоматизация учета позволила снизить нагрузку на персонал, повысить прозрачность бизнес-процессов и ускорить получение данных. Опыт «Камского Бекона» подтверждает, что цифровые технологии в агросекторе — не просто тренд, а инструмент повышения операционной эффективности. В дальнейшем предприятие планирует расширить использование видеоаналитики на другие процессы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Власти потратили 797 миллионов на сбор сведений об авариях на линиях связи

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Какой ты программист? В России создана национальная система подтверждения ИТ-компетенций

Конференция CNews «Информационная безопасность 2025» состоится 20 февраля

Продавцы электроники в США набивают склады товаром, чтобы сдержать «трамповский» взлет цен

Конференции

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025

Цифровое здравоохранение 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные вертикальные пылесосы для сухой уборки: выбор ZOOM

Лучшие мониторы с защитой зрения: хиты продаж

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще