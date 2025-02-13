«Хоулмонт» представила новый продукт — платформу для процессной разработки OpenBPM

Состоялась презентация OpenBPM — интегрированной платформы разработки процессных приложений на Java open source стеке. Также было объявлено о создании и развитии импортонезависимого форка Camunda 7. Об этом CNews сообщили представители компании «Хоулмонт».

Open source платформа OpenBPM предназначена для повышения эффективности команд процессной разработки, включая аналитиков, разработчиков и администраторов.

Компоненты платформы OpenBPM позволяют вести гибкую разработку и применимы на любом уровне процессной зрелости предприятия и в любой отрасли. В то же время использовать платформу можно на любой стадии работы над проектом. В данный момент OpenBPM поддерживает движок Camunda 7, в будущем будет реализована также поддержка других движков. Платформа OpenBPM помогает формировать команды процессной разработки и организовать их совместную работу над бизнес-задачами. Программисты смогут использовать всю палитру современных средств разработки, включая DevOps-практики и произвольный frontend-стек. Также процессная платформа поможет в оркестрации микросервисов и при внедрении на предприятии лучших практик из мира Event-Driven BPMP.

На данный момент выпущены следующие модули OpenBPM:

– OpenBPM Control. Open-source веб-сервис для администраторов, который позволяет управлять исполнением бизнес-процессов, осуществлять поддержку и разрешать конфликтные ситуации процессных приложений на BPM-движках Camunda 7 и OpenBPM Engine.

– OpenBPM Studio. Бесплатное расширение среды разработки в IntelliJ IDEA Community Edition или OpenIDE для повышения продуктивности команд при создании новых и доработки существующих процессных приложений.

В 2025 г. будут выпущены:

– OpenBPM TaskList. Open-source веб-приложение для отображения и работы с задачами пользователей, которое позволяет разработчикам строить «хабы» для исполнения задач, когда поток задач синхронизируется от разных экземпляров процессных движков, а исполнение делегируется в разные прикладные приложения.

– OpenBPM Engine. Профессиональный BPM-движок от российского вендора для исполнения бизнес-процессов, полностью совместимый по API с движком Camunda 7.

– OpenBPM Workspace. Интерактивный веб-инструмент для повышения продуктивности команд аналитиков при автоматизации процессов с помощью визуальных конструкторов и ИИ-ассистентов.

Для OpenBPM Control и OpenBPM Studio впоследствии в дополнение к бесплатной версии будет выпущена версия с расширенной функциональностью.

Возможности OpenBPM

OpenBPM поможет повысить эффективность процессной разработки в любой сфере: банки, энергетика, телеком, транспорт, промышленность, госсектор. Платформа дает возможность снизить издержки и сократить показатели time-to-market. Сложные кейсы можно реализовать до трех раз быстрее, чем в варианте без использования процессных движков, и при этом до четырех раз дешевле, чем с традиционными BPMS и Low-Code платформами на горизонте планирования в трех-пяти лет.

Для аналитика: веб-моделлер бизнес-процессов с поддержкой стандарта BPMN 2.0 и контекста организации; обмен моделями с разработчиками в формате BPMN 2.0 с поддержкой управления жизненным циклом; единый репозиторий бизнес-процессов с возможностями командной работы; веб-приложение для тестирования спроектированных процессов с возможностью их запуска, кастомизации, отладки и мониторинга.

Для разработчика: профессиональный инструмент в IntelliJ IDEA CE для разработки BPM проектов от модели процесса до деплоя в единой среде разработки; интеграция с единым репозиторием бизнес-процессов бизнес-аналитиков в StormBPMN; административное веб-приложение для отладки и мониторинга разрабатываемых бизнес-процессов; кастомизируемый шаблон приложения для управления пользовательскими задачами на фронтенд-технологии React.