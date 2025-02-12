CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Интернет Веб-сервисы Цифровизация Бизнес-приложения Искусственный интеллект axenix
|

В «Яндекс Еде» и «Деливери» появились созданные «Алисой» букеты цветов

В «Яндекс Еде» и «Деливери» появились созданные «Алисой» букеты цветов. Ко Дню всех влюбленных московские флористы создали букеты с помощью приложения «Алиса» с опцией «Про». Они воспользовались виртуальным ассистентом, чтобы придумать цветочные композиции, и выбрали 20 дизайнов букетов, которые подойдут для праздника. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Виртуальный ассистент сгенерировал варианты композиций из доступных в магазине цветов и придумал названия для них. Затем флористы брендов «Ирис», «Простоцветы» и Roots отобрали и собрали понравившиеся букеты. Так появились, например, «Кибер-романтика» — сочетание гвоздик, гиперикума, гипсофилы и кустовых роз, и букет «Нежный рассвет», в который тоже вошли гвоздики и кустовые розы, а еще эустомы, листья фисташки и эвкалипта. Их стоимость варьируется от пяти до 10 тыс. руб.

Клиентам будет доступна опция «заказать заранее» — букет привезут в удобный для пользователя временной слот.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews – самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме по итогам 2024 года

Цифровизацию министерств будут оценивать по-новому. Главное - реальный эффект, снижение затрат и рост качества услуг

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит

Конференция CNews «Цифровое здравоохранение 2025» состоится 25 февраля

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще