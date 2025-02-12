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В МЭИ запустили новую магистерскую программу от компании «Эдит Про»

Национальный исследовательский университет «МЭИ» и компания «Эдит Про» (группа «Борлас») начали обучать студентов по магистерской программе «Прикладная информатика в энергетике». Об этом CNews сообщили представители «Эдит Про».

Программа, разработанная экспертами «Эдит Про», предполагает изучение студентами обширного ряда как общих, так и специализированных ИТ-дисциплин. Сотрудники компании знакомят учащихся с особенностями управления базами данных, корпоративными информационными системами, проектированием и разработкой программного обеспечения.

«Основной акцент в образовательных программах был сделан на изучении студентами университета продуктов «1С» и стратегии их внедрения, получении практических навыков программирования, а также управления ИТ-проектами. В процессе обучения учащиеся МЭИ могут пройти сертификацию «», - сказал директор института энергоэффективности и водородных технологий НИУ «МЭИ» Иван Щербатов.

Сейчас обучение по программе проводится только в аудиториях вуза. Однако уже в ближайшие месяцы часть лекций и семинаров будет проходить в офисе группы «Борлас» на базе кафедры компании, которая откроется в 2025 г.

«Мы приглашаем студентов пройти платную стажировку в компании уже в самом начале обучения. Став нашими стажерами, студенты сразу начинают применять получаемые в рамках программы знания и навыки на реальных корпоративных проектах», – сказал вице-президент группы «Борлас» по консалтингу Дмитрий Кичко.

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