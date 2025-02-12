На 80% выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2024 году

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщает о росте объема продаж линейки продуктов Axiom JDK и Libercat на 80% по итогам 2024 г. Число клиентов отечественных Java-технологий увеличилось в два раза, партнерская сеть и штат сотрудников также удвоились. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Половину выручки обеспечили сертифицированные ФСТЭК продукты. Они необходимы для аттестации ГИС, КИИ, ИСПДн, создания и сертификации систем с повышенными требованиями к ИБ. В продуктовом разрезе на первое место по продажам вышел сервер Java-приложений Libercat, поставляемый вместе с Axiom JDK и заменивший зарубежные продукты Oracle и IBM в финансовых компаниях.

В 2024 г. российский Java-стек стал еще мощнее, безопаснее и доступнее благодаря наращиванию технологической экспертизы Axiom JDK и развитию продуктового портфеля. Так сервер приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК, что подтверждает его надежность для критически важных систем. Свободная версия Axiom JDK для разработки и демо быстро завоевывает популярность. А новый продукт Axiom JDK Express с повышенной производительностью позволяет ускорить устаревшие LTS-версии JDK 8 и 11 до 15%, которыми пользуются 62% разработчиков, согласно исследованию трендов Java в 2024 г.

За год вышло шесть новых релизов Axiom JDK: два крупных функциональных обновления JDK 22 и 23, а также четыре квартальных CPU-релиза безопасности. В общей сложности команда реализовала свыше 4000 фиксов, выпустила более 200 патчей безопасности и закрыла 32 уязвимости. Продукты Axiom JDK создаются по стандартам РБПО (разработка безопасного ПО), что обеспечивает долгосрочную защиту и надежность систем на российской платформе, многие из которых обслуживают более 100 млн пользователей.

В 2024 г. отечественная экосистема Java сделала большой шаг вперед. Она уже охватывает около 500 компаний. Число клиентов российских Java-технологий выросло за год в два раза. Финансовый сектор лидирует в списке индустрий по реализации инвестиционных программ замены зарубежного ПО и активного развития ИТ. В нем работают наиболее зрелые команды разработки и эксплуатации, которые традиционно делают акцент на безопасность, надежность и производительность инфраструктуры. Также рост отмечен в государственном, нефтегазовом и ИТ секторах. Важным вектором 2024 г. стала масштабная миграция сервисов Yandex.Cloud на Axiom JDK для обеспечения максимальной надежности и безопасности облачной инфраструктуры. Среди других значимых проектов – сотрудничество с АО «Гринатом» по использованию «Атом.Мост» в сертифицированном Java-окружении на объектах КИИ.

«2024 г. показал, что Java — это не только про код, но и про стратегическую безопасность, — сказал Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK. — Когда компании осознали, что неподдерживаемый Open Source — это русская рулетка, а продукты западных вендоров без обновлений — шахматы вслепую, массовый переход на российские Java-технологии стал вопросом времени. Мы постоянно инвестируем в развитие продуктов, их сертификацию и совместимость и доказали, что безопасность — это не разовый патч, а непрерывный процесс. В 2025 г. мы продолжим работать в интересах отечественных компаний, помогая строить надежные, производительные и защищенные системы на Java. И ожидаем, что это будет год повсеместного импортозамещения системного ПО».

Партнерская сеть Axiom JDK удвоилась в 2024 г. Триггером роста стала обновленная партнерская программа, предусматривающая продажи только через партнеров, и усиление бренда Axiom JDK на российском рынке. В течение года реализовано более 80 проектов по тестированию совместимости Axiom JDK, Libercat и Axiom Runtime Containers с отечественными разработками – от приложений до процессорных архитектур. В партнерскую экосистему Axiom JDK входят лидеры разработки банковского ПО («ФлексСофт», BSS, «Диасофт», ЦФТ, «Инверсия»), участники рынка отечественных ОС («Группа Астра», «Ред Софт», «Базальт СПО»), участники рынка ИБ («Лаборатория Касперского», «Алладин Р.Д.», «БАРС Груп», «КриптоПро»), участники рынка программных комплексов и ПАК («Cкала^р», Arenadata, «Базис» (виртуализация)).

«В 2025 г. курс на импортозамещение в КИИ, рост платформенных решений и внимание к информационной безопасности задают новые требования к системному ПО. Ключевую роль здесь играют связующие технологии. Они позволяют строить полностью импортонезависимые Java-решения и повышать безопасность ИТ-инфраструктуры. Лидером в этой критически важной нише является российский разработчик мирового уровня – Axiom JDK. Итоги 2024 г. показывают, что отечественные Java-технологии стали стандартом для многих государственных и корпоративных заказчиков, а экспертиза команды, развивающей Java уже почти 30 лет, помогает уверенно двигаться к цифровому суверенитету», – отметил Валентин Макаров, президент «Руссофт».

Преимущества ИТ-бренда отечественной Java и программы рекрутмента обеспечили рост штата Axiom JDK в два раза в 2024 г. Это самый высокий рост числа сотрудников с момента создания компании. Axiom JDK занимает первое место среди российских ИТ-компаний по числу сотрудников ex-Oracle. В команде расширились несколько отделов - продаж, поддержки и обслуживания клиентов, технологического консалтинга, маркетинга, развития персонала, технологий информационной безопасности, перспективных проектов и др.

В 2025 году Axiom JDK продолжит обеспечивать безопасность, стабильность и технологический суверенитет российского Java-мира. Компания готовит к выпуску продукты в новых сегментах, включая OpenIDE, новую версию Axiom JDK Express, «Доверенный репозиторий» и др. Заказчики смогут сократить затраты на создание безопасных Java-сервисов и исключить зависимость от «погодных условий» мирового рынка ПО, а также получат суперспособность — полный инструментарий для всего жизненного цикла разработки на Java: от безопасной разработки до безопасной эксплуатации.