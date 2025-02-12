Компания «Рикор» поставила дальневосточным школьникам сотни компьютеров

ГК «Рикор» помогла десяткам школ Приморского края развернуть цифровую образовательную среду для учеников. Для этого учреждениям были поставлены несколько сотен мини-ПК, адаптированных под образовательные нужды. Проект реализован при поддержке одного из дистрибьюторов России компании «Абсолют». Rikor USFF 102.1 – это сверхкомпактный компьютер, оснащенный полноценным десктопным процессором AMD Ryzen 5600G и технологией автоматического ускорения Boost. Об этом CNews сообщили представители ГК «Рикор».

Устройство оснащено интегрированной графикой AMD Radeon, 8ГБ оперативной памяти DDR4 и SSD-накопителем на 256ГБ. Отличительная особенность – широкие возможности подключения: целых 13 разъемов, из которых 6 USB-A, 2 USB-C, 3 видеовыхода (DisplayPort, VGA, HDMI) и два аудиоразъема Combo-Jack 3.5mm. Это позволяет подключать периферийную технику и несколько дополнительных экранов, что повышает эффективность работы, гибкость использования пространства и способствует лучшей организации учебного процесса. Среди преимуществ:

Благодаря сверхкомпактным размерам Rikor USFF 102.1 не занимают лишнего пространства. При этом они делают удобнее взаимодействие ученика или учителя с компьютером, которым ввиду удобного расположения разъемов не нужно тянуться за монитор для подключения флешек или других периферийных устройств.

13 разъемов позволяют подключать разнообразные устройства – от интерактивных панелей и проекторов до внешних жестких дисков и принтеров. Это открывает широкий спектр возможностей для цифрового обучения, а также помогает поддерживать гибкость и разнообразие образовательных технологий.

Rikor USFF 102.1 с высокой производительностью и большим количеством портов идеально подходит для классов и лабораторий, где необходимо подключение специализированных инструментов для технических дисциплин.

Устройства могут использоваться в мультимедийных проектах и подходят для школьных кружков и творческих студий, где требуется обработка графики или видео начального уровня.

Rikor USFF 102.1 отличается низким энергопотреблением – всего 20-40 Вт, что в разы меньше по сравнению с устаревшими настольными системами на 500 Вт. Это не только снижает нагрузку на электросети и позволяет заказчикам экономить на источниках бесперебойного питания, но и делает учебный процесс безопаснее, так как дети не сталкиваются с мощными источниками энергии.

Российское производство делает Rikor USFF 102.1 доступным по цене, сокращает сроки поставки для заказчиков и гарантирует техническую поддержку на всем сроке эксплуатации. При этом мини-ПК включен в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга России, что делает его применение возможным в максимально широком круге организаций.

«Современное образование требует передовых технологических решений, и наша задача — обеспечить школьников надежными и производительными устройствами. Мини-ПК Rikor USFF 102.1 адаптированы под образовательные задачи: от работы с интерактивными досками до программирования и мультимедийных проектов. Это инвестиция в цифровую грамотность учеников и создание комфортной учебной среды», — сказал Сергей Куприянов, вице-президент «Рикор».