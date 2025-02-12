Импортозамещению нужно больше времени: лишь 2% организаций успели полностью перейти на отечественные ОС и БД

В рамках ежегодного исследования «СерчИнформ» выяснила, успевают ли российские организации перейти на отечественную ИТ-инфраструктуру. В 2024 г. в России лишь 2% организаций успели полностью завершить переход на отечественные ОС и БД. Это следует из результатов опроса «СерчИнформ» об уровне информационной безопасности в компаниях России. Респондентами стали владельцы и руководители бизнеса, ИБ-специалисты коммерческих и государственных организаций различного масштаба. Об этом CNews сообщили представители «СерчИнформ».

В 2023 г. о планах начать переход на отечественные ОС и БД заявляли 37% государственных организаций, в 2024 г. больше половины перешли от слов к делу. Так, по данным исследования, проведенного с сентября по ноябрь 2024 г., 56% государственных организаций были активно заняты импортозамещением иностранного софта. Еще 38% планировали начать в ближайшее время. Полностью завершили переход лишь 2%.

Что касается коммерческого сектора, то полностью завершили переход лишь 1% компаний. Активно заняты замещением меньше четверти (24%) и меньше половины (48%) заявили о планах начать импротозамещение. Кроме того, бизнес пока не готов отказываться от использования иностранных ОС и БД, об этом заявили 27% опрошенных.

«Разработчики не успевают адаптировать прикладное ПО под отечественные ОС и СУБД. Поэтому темпы внедрения среди заказчиков такие низкие. Заказчики не будут внедрять ОС, если на ней не работает, например, корпоративная CRM или ПО для проектирования, или ее не поддерживают средства защиты информации. Мы уже завершили адаптацию своих ИБ-решений под отечественные ОС, поэтому знаем, насколько этот процесс может быть трудоемким и долгим», – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

77% государственных компаний и 57% частных компаний в 2024 г. направили бюджеты на импортозамещение оборудования и прикладного ПО, в частности, средств защиты информации. Также 55% государственных организаций и 28% частных компаний назвали импортозамещение одной из основных причин увеличения бюджета на информационную безопасность в 2024 г.

«Не только государственные организации, но и частный бизнес пришел к пониманию, что переход на отечественное – лишь вопрос времени. Мы видим это по структуре бюджета. Да, немногие компании уже полностью перешли на отечественные технологии, подавляющее большинство занимается этим процессом прямо сейчас – сказал Алексей Парфентьев, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ».

Несмотря на все сложности, отечественное системное ПО на деле оказывается и самым выгодным с точки зрения цены (как минимум нет прямой привязки к курсу валют), а также гарантирует поддержку и является наиболее безопасным. Более того, у отечественного системного ПО есть уникальная опция кастомизации, ведь разработчик имеет тесную связь с заказчиком. Ни Microsoft, ни свободно распространяемые ОС таких условий не предоставляли».

В рамках исследования эксперты «СерчИнформ» выяснили, какие отечественные средства защиты информации уже используют в российских компаниях. Больше половины частных и государственных организаций пользуются встроенными средствами ИБ в ОС. При этом в государственном секторе в 65% организаций используют шифрование, в то время как в частных компаниях эту технологию используют меньше половины (38%). Также отличается количество компаний, внедривших DLP: система для предотвращения утечек информации внедрена в 40% частных компаний и в 27% государственных организаций.

«Мы видим динамику распространения относительно нового на рынке класса продуктов – DCAP. Пусть сами цифры не особо впечатляют (всего 6% у частных компаний), но рост от года к году идет в разы. По данным исследования, в 2021 г. DCAP-системами были оснащены лишь 2,5% российских компаний. Полагаем, что рост популярности этих систем еще больше разгонится, ведь именно DCAP системы являются самыми доступными средствами защиты персональных данных, то есть позволяют избежать оборотных штрафов за утечки ПДн», – сказал заместитель генерального директора по инновационной деятельности «СерчИнформ» Алексей Парфентьев.

Еще одна задача импортозамещения, которую заказчики пока не успевают закрыть – замена импортного серверного оборудования для размещения средств защиты информации. Причина - отсутствие полноценных отечественных аналогов.

В 2024 г. 64% опрошенных государственных организаций размещали СЗИ на иностранных серверах. При этом половина (51%) заявили, что заняты переходом. 39% планируют размещать СЗИ на отечественном серверном оборудовании.

В коммерческом секторе 71% опрошенных заявили об использовании импортного оборудования. При этом 27% заняты размещением СЗИ на отечественном серверном оборудовании, 46% – планируют переход в ближайшее время. О полном переходе заявили 3% компаний. 24% – не планируют отказываться от импортного оборудования для размещения СЗИ.

Причины, по которым переход на отечественное до сих пор вызывает проблемы, – сложности совместимости ПО и проблемы организации новой ИТ-инфраструктуры.

35% организаций сталкиваются с необходимостью реорганизовывать ИТ-архитектуру, 33% – сталкиваются с проблемами совместимости с аппаратными мощностями. Самая большая доля – 66% организаций, сталкиваются с проблемами совместимости отечественных ОС и БД с прикладными решениями.

* – вопросы с возможностью выбрать несколько вариантов ответов.

«СерчИнформ» проводит исследование «Ситуация с ИБ в компаниях России и СНГ» восьмой год подряд. Респонденты – специалисты по информационной безопасности компаний из различных отраслей. Опрос проводится в рамках ежегодной серии конференций Road Show SearchInform.