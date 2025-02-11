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Отечественное ИИ-решение повысит уровень сервиса в автосалонах

Компания NtechLab внедрила в сети дилерских центров одного из автомобильных ритейлеров в России видеоаналитику на основе искусственного интеллекта. Решение поможет повысить эффективность обслуживания клиентов в автосалонах. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Система автоматически фиксирует входящий клиентский трафик с помощью технологии, базирующейся на искусственном интеллекте. Это позволяет менеджменту компании отследить уровень сервиса, оказанного посетителю – от первого визита потенциального клиента и закрепления его за конкретным продавцом, до завершения сделки.

Компания, входящая топ-5 автодилеров России, тестировала видеоаналитику от NtechLab в нескольких шоу-румах в течение трех месяцев. Убедившись, что технология действительно повышает эффективность работы с клиентами, менеджмент принял решение масштабировать ее и на другие дилерские центры. Сегодня дилерская сеть данного игрока авторынка насчитывает 40 шоу-румов в Москве.

«Решение NtechLab на основе искусственного интеллекта позволяет компании, с одной стороны, стать более клиентоориентированной, а с другой способствует повышению числа продаж. Такой комплексный подход в конечном счете эффективно сказывается на росте прибыли компании», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

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