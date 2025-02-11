Новый релиз Astra Infrastructure Cloud: быстрое развертывание и расширенные возможности управления частным облаком

«Группа Астра» анонсировала выход обновленной версии платформы Astra Infrastructure Cloud (AIC) 1.2, предназначенной для создания частного облака с возможностью предоставления сервисов внутри компании. Ключевым нововведением стал графический инсталлятор, который автоматизирует процесс развертывания и настройки инфраструктуры. В новой версии также реализованы значимые улучшения, основанные на отзывах партнеров, клиентов и экспертов. Теперь организации могут масштабировать мощности ИТ-инфраструктуры и оперативно запускать облачные сервисы. Решение соответствует требованиям законодательства (Федеральные законы № 152-ФЗ и № 187-ФЗ) и подходит для целей импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра»..

В AIC 1.2 особое внимание уделено функциям быстрого развертывания и управления платформой. Графический интерфейс позволяет администраторам быстро выполнить установку, настроить серверы управления и виртуализации, а также задать параметры для конфигурации компонентов. Инсталлятор автоматически выполняет установку, при необходимости можно добавить серверы для масштабирования системы под новые бизнес-задачи.

В части управления инфраструктурой выполнены доработки, повышающие стабильность и удобство взаимодействия с системой: добавлен мониторинг хранилищ (дашборд), оптимизирована автомиграция виртуальных машин (ВМ), реализовано точное назначение мандатных меток, добавлен контроль параметров конфигурации и расширенные финансовые настройки.

Новый дашборд позволяет отслеживать загрузку дискового пространства и контролировать развертывание образов, что помогает своевременно увеличивать количество виртуальных машин. Переработанный алгоритм автомиграции ВМ перераспределяет нагрузку на CPU, автоматически перемещая перегруженные виртуальные машины на менее загруженные серверы, снижая риски замедления работы. Обновленный механизм назначения мандатных меток предотвращает ошибки при их присвоении, обеспечивая корректное разграничение прав доступа к данным и повышение уровня безопасности. Такое дополнение, как система контроля параметров конфигурации, не позволит запустить развертывание без обязательных настроек, что снижает вероятность ошибок и ускоряет процесс установки. А с новыми инструментами финансовых настроек можно гибко управлять расчетами: создавать тарифные пакеты (бандлы), автоматически выставлять счета и настраивать распределение расходов по месяцам, чтобы упростить финансовое планирование.

Платформа поддерживает IaaS-сценарий, который дает пользователям возможность выбирать нужные вычислительные, сетевые ресурсы и ресурсы хранения и администрировать их через портал самообслуживания.

Необходимая для работы документация по эксплуатации платформы AIC собрана в едином «Справочном центре» с удобной навигацией, поиском по ключевым словам, подробными инструкциями и калькулятором расчета ресурсов. Пользователи могут быстро находить нужную информацию (с возможностью сохранить ее в формате pdf) и оперативно настраивать платформу.

«В версии AIC 1.2 мы реализовали обновления, направленные на комфортное взаимодействие с платформой. Был оптимизирован процесс ее установки, чтобы инженеры могли быстро начать работу с продуктом, тем самым существенно снизив порог входа в частное облако. Улучшенный клиентский опыт в части заказа IaaS-услуг сделал управление облаком простым и удобным, а «Справочный центр» знакомит пользователей с возможностями и тонкостями эксплуатации платформы. В этом году мы также планируем выпустить еще больше обновлений, которые помогут заказчикам значительно сократить совокупную стоимость владения частным облаком», — сказал Денис Мухин, директор дирекции виртуализации и облачных сервисов «Группы Астра».