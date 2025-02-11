CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила интернет на трассе «Кавказ» в Дагестане для автомобилистов и путешественников

МТС запустила новое телеком-оборудование на трассе Кавказ в нескольких точках от Хасавюрта до Дербента. Зона покрытия и скорость мобильного интернета выросли как на автодороге, так и в придорожных кафе и гостиницах, магазинах и автозаправках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты компании использовали одновременно «дальнобойные» частоты 4G и «скоростные», чтобы расширить покрытие трассы, и увеличить скорость мобильного интернета. Всего МТС провела работы более чем на 10 отрезках трассы – под Хасавюртом в селе Тотурбийкала, в Новом Чирюрте, Коркмаскале, Ленинкенте, Агачауле, в Новом Хушете, Избербаше, между Каякентом и Новокаякентом, в Джемикенте, Дагестанских огнях и Дербенте.

Теперь местные водители и автопутешественники смогут дольше пользоваться мобильным интернетом в дороге – слушать музыку онлайн, уточнять путь в навигаторе, забронировать гостиницу.

«Трасса “Кавказ” связывает Дагестан со всеми республиками СКФО и некоторыми южными регионами. По ней к нам едет множество автотуристов, везут товары и в Дагестан, и в другие регионы, в том числе из-за рубежа. Поэтому улучшать сеть на этой трассе крайне важно. Это и вопрос безопасности в дороге, и связи с родными, и возможность скрасить путь досуговыми онлайн-сервисами», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Композитная архитектура — стратегия, которую выбирают лидеры

Конференция CNews «Цифровая стратегия 2025» состоится 4 марта

Как переехать в облако и сократить расходы на 30%: кейс Level Group

На «Госуслугах» появилась функция анонимного послания хозяину автомобиля, нужно знать только госномер

Не успели продлить лицензию на ПО и процессы встали: как избежать таких ситуаций

Google заразила интернет шпионским ПО, ворующим данные под видом полезного сервиса. С ним сталкивался каждый, и каждого оно бесит

Конференции

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025

Информационная безопасность 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника Dreame на распродаже к 14 февраля: выбор ZOOM

Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM

Доступные умные часы с функцией звонков: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям

Создан первый российский прототип 50-кубитного квантового вычислителя — его точность выше 0,998

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной
Показать еще