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МТС разогнала мобильный интернет для 650 тыс. кировчан

ПАО «МТС» провела работы по улучшению качества связи в Кирове и Кировской области. Модернизация сети МТС коснулась 18 населенных пунктов региона, а средняя скорость мобильного интернета выросла в 1,5 раза. В общей сложности более 650 тыс. жителей Кировской области почувствовали улучшение качества связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС завершила рефарминг – перевод базовых станций с 3G-частот на современный стандарт LTE – на всей территории Кирова, а также в крупных городах области, таких как Вятские Поляны, Сосновка, Омутнинск, Слободской, Уржум, Нолинск, Яранск, Луза, Мураши и Советск. Также, доступ к обновленным интернет-скоростям появился и у жителей поселков Афанасьево, Кикнур, Пижанка, Юрья, Суна, Даровской и Верхошижемье.

Рефарминг сети — часть проекта по постепенному высвобождению частот, задействованных на сети 3G, по всей России, в том числе и в Кировской области. С завершением модернизации сети у кировчан теперь есть возможность на высоких скоростях использовать онлайн-сервисы для учебы, работы, покупок, совершать видеозвонки в высоком разрешении, смотреть фильмы и сериалы с любого гаджета в формате FullHD.

«Развитие качественной связи и доступ к высокоскоростному интернету остаются нашими приоритетными направлениями, особенно для малых населенных пунктов, жители которых должны всегда иметь возможность связаться с родными и с комфортом пользоваться сетью. Так, в январе мы ввели в эксплуатацию на своей действующей сети отечественные базовые станции в Маромице и Лальске. Работу в этом направлении мы продолжим», – сказал директор филиала МТС в Кировской области Алексей Быков.

В декабре 2024 года МТС присоединила к сети еще 14 малых населенных пунктов Кировской области для полутора тысяч жителей региона.

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