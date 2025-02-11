«Контур» переведет 90% транспортных накладных DPD в электронный формат

В DPD перевели транспортные накладные в электронный формат с помощью сервиса «Логистика» от «Контура». Это позволило ускорить документооборот и сократить использование бумаги. Теперь половина междугородних рейсов компании осуществляется с использованием электронных транспортных накладных (ЭтрН). Об этом CNews сообщили представители «Контура».

DPD — негосударственный оператор экспресс-доставки и логистики. Компания обеспечивает доставку в 35 тыс. населенных пунктов России, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана, Армении и других стран.

До перехода на электронный документооборот в DPD для каждого рейса распечатывали четыре экземпляра транспортной накладной и два манифеста. Один пакет документов оставался на терминале отправления, другой — на терминале прибытия, а две копии накладной передавали водителю. В сумме — около 40 бумажных листов для одной грузоперевозки.

На печать и подписание нескольких экземпляров у сотрудников терминалов уходило 10 минут. После завершения рейса водители иногда теряли документы, в таких случаях они обращались в DPD с просьбой восстановить их. Для проведения оплаты перевозчики также запрашивали бумажные транспортные накладные, которые должны оформляться в соответствии с требованиями законодательства. Их приходилось проверять вручную.

Для перехода на ЭТрН DPD выбрала сервис «Логистика» от «Контура». Решение можно достаточно просто интегрировать во внутреннюю информационную систему, а среди целевых контрагентов оператора доставки уже были пользователи сервисов «Контура».

Сергей Токмаков, руководитель сервиса «Логистика»: «Интеграция с помощью API заняла шесть месяцев. Команды DPD и «Логистики» совместно доработали решение, чтобы сотрудники могли оформлять и отправлять документы в привычных интерфейсах. Результаты радуют: с переходом на ЭТрН время оформления накладных сократилось вдвое. Водители, сотрудники терминалов приема и отправления, кладовщики теперь имеют доступ к единому экземпляру документа».

Уменьшились затраты на бумагу, хранение и повторную отправку. Учет накладных стал прозрачнее, это упростило расчеты с контрагентами. Сейчас 50% междугородних рейсов DPD обслуживаются с использованием ЭТрН. Экономия компании достигает сотни тысяч рублей в месяц.

Татьяна Верхова, директор финансового департамента DPD в России: «Мы довольны сотрудничеством с «Контуром». Благодаря профессионализму и оперативной обратной связи мы завершили техническую интеграцию в запланированные сроки. Следующая наша задача — внедрить ЭТрН во всех филиалах DPD и перевести на электронный формат 90% контрагентов, работающих на междугородних рейсах».