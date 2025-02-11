«Додо Пицца» автоматизировала ключевые финансовые процессы на платформе Optimacros

«Додо Брендс», мультибрендовый франчайзинговый оператор из Сыктывкара, развивающий международную сеть пиццерий «Додо Пицца» и сеть кофеен «Дринкит», завершил проект автоматизации ключевых финансовых процессов в сфере МСФО на отечественной платформе Optimacros. Компания позиционирует себя не только как сеть общественного питания, но и как современная технологическая платформа, лежащая в основе всех концепций «Додо Брендс». Работы по внедрению выполнила компания ADE Professional Solutions.

Для реализации проекта была выбрана отечественная платформа Corporate Performance Management (CPM) Optimacros, превосходящая по своим возможностям большинство зарубежных аналогов. Платформа отличается высокой производительностью, гибкостью настройки и широким функционалом для решения сложных финансовых задач. Решение органично интегрировалось в технологический ландшафт «Додо Пицца», существенно расширив возможности автоматизации и сократив объем ручных операций.

До внедрения Optimacros компания подготавливала отчетность по МСФО полностью вручную с использованием электронных таблиц. Ограничения такого подхода очевидны: значительные трудозатраты и длительность формирования отчетности, высокая вероятность ошибок, низкий уровень контрольных процедур.

Проект стартовал в октябре 2023 г. и продлился около года. В ходе внедрения были автоматизированы три ключевых направления: опционная программа для сотрудников – уникальное для российского рынка решение, требующее глубокой методологической проработки.

Учет аренды в соответствии с требованиями МСФО 16 и ФСБУ 25.

Учет и признание выручки в соответствии с МСФО 15.

В блоке учета аренды происходит автоматическое построение графика платежей, на основе которого рассчитываются арендные обязательства, актив и модификации в соответствии со стандартом.

В рамках реализации модели была проведена адаптация итоговых показателей для синхронизации с данными учетной системы компании, а также перенесены исторические данные.

Система позволяет управлять глубиной исторических данных благодаря автоматическому формированию входящих остатков на определенную дату.

В модели происходит сопоставление фактических платежей, получаемых из учетной системы, с платежами, ожидаемыми по графику.

С помощью встроенных инструментов в Optimacros реализованы формы раскрытия в различной детализации, а также построена корректировка на основе расчетов, произведенных в системе.

В ходе проекта особое внимание было уделено методологической проработке всех бизнес-процессов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, что позволило повысить точность и консистентность расчетов.

В модели опционной программы для сотрудников был автоматизирован процесс учета и сопровождения участников опционной программы в реестре акционеров.

При проектировании модели учтены особые требования для обеспечения информационной безопасности при предоставлении доступа к «чувствительным» данным.

Модель позволяет корректно учитывать условия опционов и их исполнения сотрудниками. Аналогичный механизм ведения реестра данных и фиксации изменений создан для кампаний по обратному выкупу.

В системе реализован расчет справедливой стоимости опционов по формуле Блэка Шоулза.

Внедрен расчет поправки и раскрытия показателей для финансовой отчетности в различной детализации.

Для расчета выручки по МСФО 15 реализован следующий функционал: реестр договоров российских и иностранных пиццерий группы «Додо Пицца»; расчет и признание выручки на основе условий договоров. Процессы изменений в условиях договоров и их расторжения также автоматизированы в модели; внедрен расчет поправки с учетом платежей в различных валютах; учет выручки с предоставлением финансового компонента, а также при оплате с разных счетов, связанных с договором; методология расчета курсовой разницы в процессе внедрения была приведена в соответствие с реальными договорными условиями благодаря появившимся возможностям в системе Optimacros.

«Реализованный проект потребовал глубокой экспертизы в области международных стандартов финансовой отчетности. Благодаря накопленному опыту, подтвержденному статусом ACCA Platinum Approved Employer, нам удалось успешно автоматизировать такие методологически сложные области, как опционная программа и учет аренды. Особенно важно отметить уникальность реализованного функционала по ESOP, который редко встречается на российском рынке», – отметил Максим Андреев, директор ADE Professional Solutions.

«Мы выбрали для автоматизации наиболее трудоемкие процессы, и результаты превзошли ожидания. Отчетность теперь готовится значительно быстрее и с новым уровнем качества. В ходе проекта многие команды познакомились с возможностями системы и прошли обучение. Гибкость и функциональность Optimacros позволили нам оперативно адаптировать систему под наши требования, которые уточнялись по ходу проекта. Видя положительные результаты, мы планируем дальнейшее развитие системы и ее внедрение в процессы бюджетирования и управленческого учета», – сказала Лина Наумова, финансовый директор «Додо Брендс».

Внедрение Optimacros позволило: унифицировать и систематизировать бизнес-процессы; снизить влияние человеческого фактора; повысить точность и скорость подготовки отчетности; обеспечить методологическую корректность расчетов и единство подходов.

В дальнейшем планируется расширение использования платформы для углубления автоматизации МСФО, а также ее распространение на бюджетирование и управленческую отчетность.