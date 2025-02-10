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«Ростелеком» включил камеры на дорогах Красноярского края

«Ростелеком» установил и ввел в постоянную эксплуатацию 40 стационарных постов фотовидеофиксации на автомагистралях Красноярского края. Работы выполнены в рамках госконтракта с региональным управлением автомобильных дорог. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В режиме реального времени камеры отслеживают, фиксируют и по защищенным каналам связи направляют информацию о правонарушениях в автоматизированную систему МВД. Специальные технические средства распознают превышение скорости, выключенные фары, движение по выделенной полосе, выезд на встречную полосу, разворот и поворот в запрещенном месте, непристегнутый ремень безопасности, разговор водителя по мобильному телефону.

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Ростелеком
«Ростелеком» включил камеры на дорогах Красноярского края

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Сейчас мы запустили в работу 40 комплексов фотовидеофиксации. В течение этого года, согласно действующему контракту, будут установлены еще 40 аналогичных цифровых постов, которые будут следить за безопасностью на городских и региональных маршрутах».

Михаил Буйлов, заместитель руководителя Краевого государственного казенного учреждения «Управление автомобильных дорог по Красноярскому краю» (КрУДор): «Места размещения камер определены специалистами Госавтоинспекции. По новым стандартам, устанавливать комплексы можно только на аварийно-опасных участках — там, где произошли ДТП, связанные с нарушением правил дорожного движения. Камеры нужны для того, чтобы обеспечить контроль и безопасность».

С полным перечнем адресов, где установлены фотовидеокамеры, можно ознакомиться на сайте КрУДор.

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