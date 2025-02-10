«Микрон» запустил продажи отладочной платы «Старт-MIK32 Амур» со встроенным программатором на Ozon

«Микрон», российский производитель микроэлектроники (входит в группу компаний «Элемент», ELMT), резидент ОЭЗ «Технополис Москва», открыл розничные продажи на маркетплейсе Ozon новой отладочной платы на базе микроконтроллера «Амур – Старт-MIK32» со встроенным программатором.

«Благодаря «Озону» наши отладочные платы на Амуре теперь легко доступны инженерам-разработчикам от Калининграда до Владивостока. Радует, что есть спрос не только в Москве и Санкт-Петербурге, но также в Поволжье и на Урале, в Сибири и на Юге – во всех регионах. Теперь наша продуктовая линейка включает уже две отладочных платы на основе микроконтроллера «Амур» и в дальнейшем пополнится новыми модификациями. Наша цель – обеспечить доступность новинок «Микрона» всем, кто заинтересован в промышленном применении отечественной микроэлектроники», – сказал Евгений Кузьмин, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности «Микрон».

Плата «Старт-MIK32» представляет собой программируемое устройство на первом отечественном 32-разрядном микроконтроллере с ядром на архитектуре RISC-V «MIK32 Амур» (К1948ВК018, К1948ВК015), который разработан и производится в России в группе компаний «Элемент» и является базовым компонентом электронной техники широкого применения, в том числе в прототипах и промышленных программно-аппаратных комплексах в любых индустриальных сегментах, включая автопром, медицину, транспорт, энергетику, нефтегазовую и обрабатывающую промышленность, для управления различными устройствами и механизмами.

Отладочная плата «Старт-MIK32» позволяет ознакомиться с функциями микроконтроллера «Амур», отработать схемотехнику и программное обеспечение изделий с его применением, а также может быть использована для обучения основам программирования и электроники.

Плата имеет внешнюю флеш-память 4 МБ, встроенный программатор с поддержкой в различных средах разработки (включая Arduino, PlatformIO и другое ПО) и следующие функциональные блоки: регулятор напряжения для питания от 5В, разъем Micro-USB для питания и подключения к компьютеру, встроенный отладчик, совместимый с OpenOCD и поддерживающий дополнительный режим USB-UART преобразователя, кварцевые резонаторы 32 МГц и 32768 кГц, разъем для подключения модулей расширения «Микрона», 40 цифровых входов/выходов, поддержка переключения UART0 MIK32 на USB-UART преобразователем или UART сигналами модулей, два пользовательских светодиода, а также индикатор питания и светодиод режима отладчика JTAG, кнопка сброса, кнопка WakeUp, пользовательская кнопка.

Первым изделием «Микрона» на маркетплейсе Ozon стала отладочная плата «DIP-MIK32 Амур». Новинка «Старт-MIK32» отличается наличием встроенного программатора и дополнительной памяти, размеры 41x54,5x12,5 мм. Обе платы размещены в каталоге Ozon в категории «Электроника/Микроконтроллеры».