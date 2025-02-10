ИТ-интегратор «Первый Бит» автоматизировал полный цикл транспортной логистики для компании 2K-line

Интегратор эффективных ИТ-решений «Первый Бит» успешно завершил проект по автоматизации бизнес-процессов компании 2K-line, специализирующейся на международных перевозках. Об этом CNews сообщили представители «Первого Бит».

В рамках проекта была создана комплексная рабочая среда на базе CRM и корпоративного портала «Битрикс24», которая позволяет управлять всеми этапами логистической цепочки в едином окне. Это упростило отслеживание заказов, помогло повысить производительность сотрудников и улучшить качество обслуживания клиентов.

Раннее многие процессы в компании 2K-line не были автоматизированы и выполнялись в электронных таблицах. Менеджеры тратили много времени на обработку заказов от клиентов и формирование списков на загрузку для каждой грузовой машины. Таможенные риски также рассчитывались вручную.

«В результате проекта в компании значительно оптимизирован ряд логистических бизнес-процессов, что положительно сказалось на качестве обслуживания клиентов», – сказал системный администратор компании 2K-line Михаил Архипов.

Одним из ключевых результатов проекта стало создание личного кабинета для клиентов компании, где они могут оформлять заказы, отслеживать их статусы и получать всю необходимую документацию. Интеграция с сервисом отслеживания таможенных рисков позволяет клиентам заранее оценить возможные проблемы с транспортировкой и рассчитать стоимость доставки прямо в личном кабинете. Этот функционал значительно повышает прозрачность взаимодействия с заказчиками и облегчает процесс коммуникации.

В рамках проекта был полностью автоматизирован процесс отслеживания доставок, включающий множество этапов, от погрузки до растаможивания.

Также оптимизировали процессы формирования и доставки торговых партий. Теперь менеджеры могут объединять заказы для отправки одной машиной, настраивать маршруты и выбирать доступный транспорт через интерактивное меню в CRM.

На всех этапах логистики установлены комплексные QR-коды, которые позволяют автоматически обновлять статусы заказов, обеспечивая надежность и сохранность грузов.

Проект позволил создать простую и функциональную ИТ-инфраструктуру, которая стала основой бизнеса заказчика. Все процессы компании теперь либо выполняются напрямую в «Битрикс24», либо синхронизированы с ней, что значительно повышает контроль и качество управления логистической цепочкой.

«В ходе проекта нам удалось совместно с заказчиком спроектировать уникальную интеграцию с Битрикс24 и смоделировать все важные процессы для транспортной логистики», – сказал руководитель проектной группы «Битрикс24» интегратора эффективных ИТ-решений «Первый Бит» в Челябинске Иван Невраев.

В результате внедрения решения от ИТ-интегратора «Первый Бит» в Челябинске, компания 2K-line не только снизила трудозатраты и повысила эффективность своих процессов, но и улучшила качество обслуживания клиентов.

Этот проект демонстрирует, как современные ИТ-решения могут трансформировать бизнес и создать конкурентные преимущества на рынке логистики и международных перевозок.