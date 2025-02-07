«Радиационная техника» внедрила систему ЭДО «Этлас» версии 7.1

Компания «Радиационная техника», специализирующаяся на ремонте электронного и оптического оборудования, успешно внедрила систему электронного документооборота «Этлас» версии 7.1. Внедрение системы стало важным шагом на пути к оптимизации внутренних бизнес-процессов, улучшению управления документацией и повышению общей эффективности работы предприятия.

Работы по внедрению системы «Этлас» были выполнены в рамках технического задания с использованием удаленного обследования текущего бумажного документооборота. В процессе внедрения специалисты «Этлас-Софт» провели консультации с заказчиком, заполнили необходимые анкеты и организовали настройку системы в соответствии с требованиями клиента.

Ключевые этапы внедрения системы:

Обследование существующего документооборота. Работы начались с детального анализа текущего состояния документооборота, что позволило выявить ключевые потребности заказчика и обеспечить корректное внедрение системы.

Создание учетных записей пользователей. Все сотрудники компании «Радиационная техника» получили доступ к системе через учетные записи, которые были созданы и зарегистрированы в «Этлас».

Регистрация групп пользователей. В системе были организованы группы пользователей с соответствующими правами доступа для эффективного управления документами в рамках компании.

Формирование структуры архива. Были настроены права доступа к архиву документов для различных групп пользователей, что позволило легко контролировать и управлять доступом к информации.

Создание справочников. В систему были внесены все необходимые справочники, что упростило процесс регистрации документов и их последующее использование.

Настройка карточек для документов. Для каждого типа документа были сформированы карточки, которые позволили легко отслеживать и управлять документацией в электронном виде.

Автоматизация процессов. В системе были настроены правила автоматической нумерации, именования и размещения документов, что позволило существенно сократить время на выполнение рутинных операций регистрации.

Разработка бизнес-процессов. Внедрение системы позволило разработать и внедрить три ключевых бизнес-процесса: согласование и утверждение приказов и служебных записок; выполнение действий согласно приказам; перемещение документов в архив.

Система «Этлас» значительно улучшила процесс работы с документами в «Радиационная техника». Внедрение электронного документооборота позволило упростить и ускорить процессы согласования документов, повысить прозрачность и эффективность работы сотрудников. Благодаря настройке архива и автоматизации процессов, заказчик получил гибкие инструменты для организации работы с документами и соблюдения всех нормативных требований.

Система также обеспечивает высокий уровень безопасности данных. Все документы, как электронные, так и сканы бумажных, надежно хранятся в системе с соблюдением всех стандартов защиты информации.

Внедрение системы «Этлас» версии 7.1 стало важным шагом в развитии компании «Радиационная техника». Оно позволило компании сократить время на обработку документации, улучшить контроль за процессами и обеспечить высокую степень защиты данных. В дальнейшем система будет развиваться в соответствии с потребностями заказчика, что позволит адаптировать ее под новые бизнес-процессы и требования..