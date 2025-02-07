Компания «Мишель и К» перевела складскую логистику под управление Axelot WMS

Переход на пятое поколение WMS от Axelot в рамках модернизации складского хозяйства позволил компании строго соблюдать принципы FEFO, повысил прозрачность операций и контроль над их исполнением. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

«Мишель и К» на протяжении многих лет является одним из крупнейших оптовых дистрибьюторов на рынке товаров для животных в России. Продуктовый портфель компании включает в себя марки Nestle Purina, Bayer, Beaphar, Ceva Sante Animale, KRKA, Pfizer, «Астрафарм», «Экопром», «Веда», «АгроВетЗащита», «Деревенские Лакомства» и др. На сегодняшний день у «Мишель и К» более 200 поставщиков зоотоваров, а общее количество обслуживаемых организаций и питомников составляет порядка 7000 клиентов.

Компания проводит модернизацию складского хозяйства и сейчас находится в процессе перевода логистики под управление Axelot WMS. Выбор продукта не случаен – до этого «Мишель и К» пользовались третьим поколением WMS от Axelot. Сейчас же, в связи с возросшими потребностями и усложнившимися бизнес-процессами, компании потребовалось более современное, функциональное и производительное решение. Первым на Axelot WMS перевели склад в Ярославле. Его площадь составляет 2000 кв. м, количество SKU – 20 тыс..

На склад поступают товары трех основных категорий: товары без партий и сроков годности, товары с учетом партий и сроков годности, товары с партиями и сроками годности, которые дополнительно учитываются в системе «Меркурий».

При планировании приемки на склад товаров, требующих учета во ФГИС «Меркурий», их партии актуализируются в WMS в документе «Сертификат». В «Ожидаемом поступлении» сотрудник может выбрать нужный сертификат и запустить его проверку. Система сопоставит партии и состав строк обрабатываемого поступления. Если все совпадет, то партии из сертификата будут записаны в документ поступления.

Принять продукцию с учетом партий, сроков годности и с учетом в системе «Меркурий» без сопоставления по сертификату возможно только в состоянии «нет ветеринарно-сопроводительного документа» и заблокировать для отгрузки.

Склад компании «Мишель и К» работает со строгим соблюдением принципа FEFO и требований контрагентов по подготовке заказов к отгрузке, что отражено в настройках алгоритмов размещения, отбора и пополнения. Так, например, при размещении в хранение товара со сроком годности WMS проверяет, нет ли в зоне отбора более свежих партий. Если такие имеются, то они перемещаются в зону хранения, а товар с меньшим остаточным сроком годности (ОСГ) – в отбор.

При отборе комплектовщик не может самостоятельно выбрать заказ на отгрузку, задачи на ТСД приходят автоматически в порядке очереди, при этом отбор происходит в разных очередях задач, а его завершение – в трех различных зонах в зависимости от настроек контрагента и объекта хранения: взвешивание, контроль, упаковка. Также при отборе учитываются требования контрагентов по остаточным срокам годности. После того, как исполнитель завершит все задачи по заказу, он должен указать количество отобранных грузовых мест, напечатать упаковочный лист или этикетку в зависимости от требования контрагента.

Интеграция корпоративной информационной системы и Axelot WMS выполнена с помощью решения Datareon. При разработке интеграции учитывалась не только специфика бизнес-процессов склада, но и сложившиеся исторически особенности обмена данными.

Специалисты Axelot также реализовали в системе ряд новых возможностей, которые повышают удобство работы и упрощают процесс контроля выполнения операций.

– В очередях задач при идентификации продукции теперь после сканирования штрихового кода появляется подсказка с полным наименованием товара, так как некоторые названия имеют длину более 100 символов. Это позволяет исполнителю не перепутать позиции со схожими наименованиями.

– Появилась возможность изменять весогабаритные характеристики упаковки с применением интегрированных с WMS весов.

– Была добавлена управляемая погрешность для проведения автоматического контроля при сравнении планового и фактического веса грузомест.

– Реализовано рабочее место контроля возвратной тары, в рамках которого можно отслеживать, какие конкретно места хранения числятся за каждым водителем. В этом же рабочем месте можно выполнить перенос задолженности с водителя на контрагента при доставке отгруженного заказа, а также снять ее.

Новое решение на базе Axelot WMS учитывает особенности бизнес-процессов и потребности компании «Мишель и К» в части грузообработки товаров для животных. Тиражирование системы на всех складах компании позволит повысить эффективность управления логистикой в целом, а использование единой конфигурации упростит поддержку и развитие решения в будущем.