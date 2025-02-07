Классифайды и мобильный трафик: компания Smartis представила новые интеграции для сквозной аналитики

По данным компании Smartis стоимость клика в недвижимости в «Яндекс.Директ / Поиск» за 2021–2024 г. увеличилась почти в четыре раза. Анализировать поведение клиента и оптимизировать маркетинговые стратегии застройщикам помогает сквозная аналитика. Об этом CNews сообщили представители Smartis.

Развитие сквозной аналитики в России позволило девелоперам увидеть, что цикл сделки длиннее, чем полагали застройщики. Если раньше они считали срок от первого обращения до продажи — 15–30 дней, то благодаря анализу обращений из коллтрекинга в сочетании с данными в CRM и анализу сессий на сайте стало очевидно, что цикл сделки начинается раньше и длится в среднем три месяца и более, сказал Игорь Балашов, CEO и основатель Smartis

Сам клиентский путь, и без того длинный, по мере развития технологий и сервисов усложняется. Появляются новые точки касания потенциального клиента с застройщиком и его предложением. А чтобы глубоко проанализировать точки, их нужно сначала оцифровать. Сегодня можно выделить два ключевых тренда, которые влияют на маркетинговые стратегии.

Первый — активное использование мобильных устройств для выхода в сеть. По данным Rambler&Co, со смартфонов в сеть выходят 47% россиян. А согласно внутренней аналитике Smartis, в Москве на мобильный трафик приходится в среднем 65% объема всего трафика всех сессий на сайты застройщиков, в регионах — 70%. Год к году эти показатели растут.

Большую роль играют мобильные приложения, которые более удобны для пользователя, чем сайты. Анализировать их трафик и связывать с другими действиями клиента сложнее из-за отсутствия cookies. Cпособы матчинга действий клиента и продвижения по воронке отличаются от способов матчинга сессий на сайтах. Однако анализировать трафик необходимо.

Второй — классифайды или агрегаторы объявлений как один из ключевых способов подбора недвижимости у современного покупателя. Потребитель все чаще стремится найти жилье без помощи посредника, хотя брокеры все еще играют большую роль в продажах. Тем не менее, классифайды активно развиваются, пользуются спросом, поэтому застройщикам важно оцифровывать и анализировать и этот канал: как посетители агрегаторов взаимодействуют с фидами, меняется ли поведение в зависимости от изменений самого фида — например, появились другие фото, и так далее.

Для качественной работы с продажами и глубокого изучения CJM необходимо собрать воедино рекламные показы с post-view анализом, действия на сайтах, обращения в компанию, действия в CRM и события direct-маркетинга. Тогда можно будет охватить клиентский путь полностью и детально понять, как себя ведет каждый потенциальный покупатель, где его можно зацепить и как воздействовать на него.

Чтобы закрыть потребности застройщиков, вызванные актуальными трендами на рынке, компания Smartis представила новые интеграции.

Во-первых, разработали алгоритм матчинга для мобильных устройств и сейчас расширяет перечень приложений, за действиями клиентов в которых можно наблюдать — недавно в их число вошли приложения «Авито» и «Циан». Застройщик связывает каждого клиента, который заключил договор, с его действиями в мобильном приложении: какие страницы он открывал, какие объявления просматривал, что его заинтересовало.

За счет того, что Smartis работает вместе с «Авито» и «Циан», застройщик может видеть пересечение действий клиента на обеих площадках. Сейчас идет работа по получению еще примерно десятка новых источников данных — площадки, которые у всех на слуху. Поэтому возможности матчинга мобильных устройств будут расширяться.

Во-вторых, добавилась интеграция с «Авито / Классифайд». Теперь можно увидеть, как часто пользователи открывали объявление, нажимали ли на «позвонить», сохраняли ли в избранное и так далее. Это «теплая» аудитория, с которой можно эффективно взаимодействовать. Уже есть первые результаты измерений эффективности новой интеграции с «Авито / Классифайд»: ГК «Основа» увеличила число сделок более чем на 25%.

Помимо этого у Smartis появилась интеграция с Mindbox, которая позволит отслеживать эффективность email-рассылок, push-сообщений, смс — приветственных, уведомлений об изменениях цен или открытии новых объектов. Застройщик будет понимать, до кого из клиентов эффективнее дотянуться через email, а кому предпочтительнее push или СМС, какие темы заводить в заголовки рассылок. Все это повысит коэффициент открытия письма и конверсию с канала.

Клиентский путь постоянно меняется и усложняется, возникают новые каналы, которые требуют оцифровки. Поэтому в дальнейшем на платформе будут появляться новые интеграции, инструменты для повышения cost-эффективности маркетинга застройщиков.