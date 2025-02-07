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Цифровизация ИТ в госсекторе
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Дмитрий Григоренко: одобрены первые программы цифровой трансформации ведомств на 2025 год

Приняты программы цифровой трансформации на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. для 11 федеральных министерств и ведомств. Их рассмотрение состоялось на совещании заместителя председателя правительства – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти.

В рамках совещания были одобрены программы развития МЧС, Минпромторга, Минцифры, Минэнерго, Росгвардия, Рособрнадзора, Росархива, Росрезерва, Росрыболовства, ФССП и ФОМС. Их проекты предусматривают все основные параметры планирования с установленными целевыми показателями: объемы финансирования; ключевые результаты (например, гармонизация информационных ресурсов ведомств, повышение скорости обработки межведомственных запросов); развитие инфраструктуры (например, перевод систем на российское ПО и российские средства защиты информации).

«Всего нам предстоит утвердить 60 ведомственных программ цифровой трансформации. Их реализация направлена на повышение эффективности работы самих ведомств и госуправления в целом. Это и качество принимаемых решений, на основе поступающих в режиме онлайн данных, и прозрачное выполнение основных функций, и скорость оказания госуслуг», – сказал Дмитрий Григоренко.

Например, Фонд обязательного медицинского страхования планирует в 2025 г. внедрить систему персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи. Это позволит получать в режиме онлайн информацию о застрахованных гражданах, сократить ошибки в счетах медорганизаций, сформировать сведения обо всех, кто подлежит диспансерному наблюдению, сформировать для них индивидуальные маршруты диспансеризации и прочее. На основе этой информации будут рассчитаны персональные риски застрахованных лиц, построены прогнозы потребления медпомощи.

С учетом исполнения задач, поставленных в рамках ведомственных программ цифровой трансформации, на совещании также выделили ряд дополнительных приоритетов. Так, в числе задач на 2025 г. – внедрить технологии искусственного интеллекта в платформу обратной связи. Это позволит максимально быстро классифицировать обращения граждан по проблематике и оценивать качество ответов на них. Также особое внимание в 2025 г. будет уделено обеспечению информационной безопасности.

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