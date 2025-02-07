Bercut выпустил новую версию продукта Business Rules Engine

Отечественный разработчик ИТ-решений и партнер по цифровизации бизнеса Bercut представил обновленную версию Business Rules Engine (BRE). Этот инструмент обеспечивает простоту настройки бизнес-логики для различных групп специалистов, работающих с системой: аналитиков, разработчиков, тестировщиков и сотрудников технической поддержки. BRE Bercut позволяет вносить изменения в бизнес-логику силами пользователей всего за 20 минут, не прибегая к кодированию и привлечению квалифицированного ИТ-персонала. Это делает его актуальным для использования в различных отраслях: телеком, финтех, ритейл, промышленность и пр. Об этом CNews сообщили представители Bercut.

Также решение отвечает мировому тренду: согласно данным Gartner, к 2026 г. 70% корпоративных приложений будут разрабатываться без кода.

Руководитель разработки продукта BRE Bercut Владислав Кучинский рассказал пользователям системы о новых возможностях интеграции и быстром развертывании системы, а также об улучшениях в веб-интерфейсе, которые помогут ускорить работу.

Среди представленных обновлений — развертывание BRE Bercut в публичном облаке. Теперь запуск отдельных экземпляров системы занимает несколько минут, что упрощает процесс демонстрации возможностей системы. Также в свежем релизе команда Bercut оптимизировала процесс обновления кластера системы: обновление настроек в продуктивной среде сокращено с 4 часов до 30 минут. Это ускорение позволит минимизировать время простоя систем или совсем исключить такие инциденты.

В новой версии продукт позволяет проводить необходимые интеграции с внешними системами через веб-интерфейс, сокращая время настройки с 2 дней до 10 минут. Это приводит не только к ускорению работы, но и дает возможность конечным пользователям без специальных навыков самостоятельно подключать новые системы к BRE, улучшая при этом конечные продукты и сервисы. Например, они могут совершенствовать скоринг-модели за счет подключения внешнего источника данных или обеспечить более точную проверку благонадежности физических лиц при выдаче кредитов.

Один из кейсов успешного использования BRE — импортозамещение иностранного ПО на отечественный аналог с приобретением дополнительной выгоды для бизнеса. T2 (ранее Tele2) за полгода перенес действующие сценарии из Teradata RTIM в решение BRE Bercut. Миграцию провели несколько бизнес-пользователей системы: они смогли перенести все существующие на тот момент логики на BRE, а также начали создавать новые. Миграция была проведена без каких-либо простоев и финансовых потерь, а сотрудники оператора отметили, что BRE Bercut сократил T2M на создание одного сценария в 10 раз, а также применение новых версий бизнес-логики — c одного часа до нескольких секунд.