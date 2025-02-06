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МТС присоединила к сети около сотни малых населенных пунктов в Белгородской области

ПАО «МТС» обеспечила доступом к цифровым сервисам жителей 92 населенных пунктов Белгородской области. Связь и мобильный интернет МТС появились в небольших поселках более чем для двадцати тысяч человек в 21 районе области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Связь и мобильный интернет МТС теперь доступны в населенных пунктах с небольшим количеством жителей. В среднем, в каждом из населенных пунктов проживает порядка 240 человек. Самой малочисленной локацией, где появилась связь и мобильный интернет от МТС, оказалось село Сухая Ольшанка в Чернянском районе, где проживает менее 100 человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Прохоровском, Чернянском и Яковлевском районах.

Расширение сети охватило не только сами населенные пункты, но и инфраструктурные и туристические объекты, расположенные в зоне покрытия каждой базовой станции. Благодаря доступу к скоростному мобильному интернету предприниматели смогут использовать цифровые технологии для развития бизнеса, а местные жители – пользоваться онлайн-платформами и интернет-сервисами.

«Сегодня людям крайне важно оставаться на связи. Устранение цифрового неравенства за счет покрытия качественной связью малых и удаленных населенных пунктов региона является социальной задачей. И мы продолжим улучшать цифровой комфорт в районах, чтобы сельские жители могли пользоваться полезными сайтами и приложениями, от госуслуг до онлайн-кинотеатра, а также развивать свое хозяйство с помощью технологий», — отметила директор МТС в Белгородской области Гузель Галеева.

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